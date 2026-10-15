L’ocratossina A è una micotossina prodotta da alcune muffe che può contaminare diversi alimenti, tra cui il caffè. La sua presenza è tornata al centro dell’attenzione dopo il richiamo, da parte del Ministero della Salute, di un lotto di caffè macinato per il superamento dei limiti di legge. La sostanza può resistere in parte alle alte temperature della tostatura e rappresenta un problema soprattutto in relazione all’esposizione alimentare prolungata.

Il richiamo segnalato riguarda il caffè macinato Bialetti Perfetto Moka aromatizzato al caramello, nella confezione da 250 grammi, lotto LC5 BD149T, con termine minimo di conservazione al 29 maggio 2027. Il provvedimento interessa esclusivamente il lotto indicato e non tutti i prodotti della marca. Chi possiede una confezione corrispondente non deve consumarla e deve restituirla al punto vendita.

Che cos’è l’ocratossina A e dove si trova

L’ocratossina A, abbreviata in OTA, è una sostanza tossica prodotta da alcuni funghi microscopici appartenenti ai generi Aspergillus e Penicillium. Queste muffe possono svilupparsi su materie prime agricole come il caffè quando le condizioni ambientali, in particolare l’umidità, favoriscono la loro proliferazione.

La contaminazione può verificarsi in diverse fasi della filiera, dalla coltivazione allo stoccaggio, e interessa numerosi alimenti. Oltre che nel caffè, l’ocratossina A può essere presente nei cereali e nei loro derivati, nella frutta secca, nel cacao, nell’uva e in alcuni prodotti trasformati.

Nel caso del caffè, la qualità dell’essiccazione, del trasporto e della conservazione dei chicchi è fondamentale per limitare il rischio. Una gestione inadeguata dell’umidità può favorire lo sviluppo delle muffe e la produzione della tossina.

Perché la tostatura non elimina completamente la tossina

La torrefazione sottopone i chicchi di caffè a temperature elevate, riducendo la quantità di ocratossina A presente. Secondo la valutazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, le perdite della sostanza possono raggiungere il 70-90% a temperature superiori a 180 °C.

La riduzione, tuttavia, non equivale necessariamente alla completa eliminazione. Una parte della tossina può sopravvivere alla lavorazione e arrivare nel prodotto finito. Anche la preparazione della bevanda può influenzare la quantità trasferita dal caffè all’acqua, con differenze legate al metodo di estrazione e al volume utilizzato.

Non è quindi possibile stabilire la sicurezza di un prodotto soltanto sulla base della tostatura o della modalità di preparazione. La prevenzione dipende soprattutto dai controlli sulle materie prime e dal rispetto delle procedure di sicurezza alimentare.

Quali sono i rischi per la salute

L’ocratossina A è stata associata a effetti tossici soprattutto a carico dei reni. Gli studi sperimentali sugli animali hanno evidenziato danni renali e, a determinate dosi, lo sviluppo di tumori. La valutazione dell’EFSA del 2020 ha inoltre rilevato elementi che suggeriscono una possibile genotossicità, cioè la capacità di danneggiare direttamente il Dna.

Le conseguenze nell’uomo sono meno definite rispetto a quelle osservate negli animali. L’EFSA ha adottato un approccio prudenziale nella valutazione del rischio, sottolineando le incertezze scientifiche ancora presenti. Il problema riguarda soprattutto l’esposizione alimentare nel lungo periodo, non l’ipotesi che una singola tazzina contaminata provochi necessariamente un’intossicazione immediata.

La tossina viene eliminata lentamente dall’organismo, caratteristica che rende importante limitare l’assunzione ripetuta attraverso alimenti contaminati. Per questo motivo, il controllo delle concentrazioni nei prodotti alimentari costituisce uno strumento fondamentale di prevenzione.

I limiti europei e come comportarsi in caso di richiamo

Il regolamento europeo 2023/915 stabilisce limiti massimi di ocratossina A per diverse categorie alimentari. Per il caffè tostato, anche macinato, il limite è di 3 microgrammi per chilogrammo; per il caffè solubile è di 5 microgrammi per chilogrammo.

Questi valori servono a ridurre l’esposizione dei consumatori e a consentire interventi quando un prodotto supera le concentrazioni ammesse. L’assenza di muffe visibili o di odori anomali non garantisce che il caffè sia privo della tossina: la sua individuazione richiede analisi specifiche.

In caso di richiamo ufficiale, è quindi importante controllare attentamente marca, lotto e termine minimo di conservazione. Se la confezione coincide con quella segnalata, non va consumata e deve essere restituita secondo le indicazioni fornite dal produttore o dal punto vendita.