Può capitare che gli asciugamani in bagno emettano un cattivo odore a causa dell’umido. Occuparsi dei panni da lavare è una delle faccende domestiche effettivamente più noiose. Soprattutto in inverno, l’asciugatura in casa può creare odori di muffa, in particolare sugli asciugamani. Ci sono però diversi modi che permettono di mantenere i tessuti profumati e risolvere il problema.

Come togliere la puzza di umido dagli asciugamani?

Ci sono diverse strategie fai da te che possono aiutare a eliminare l’odore di umido dai capi, in particolare gli asciugamani.

Uno di questi è usare acqua e ammoniaca o sapone di Marsiglia. Bisogna riempire una bacinella con acqua e ammoniaca e lasciare in ammollo tutta la notte prima di procedere con il lavaggio.

In alternativa si può usare il sapone di Marsiglia sia in scaglie che in versione spray da spruzzare direttamente sugli asciugamani prima dell’ammollo. Dopo questa fase è necessario passare a un lavaggio ad alte temperature.

Un’altra alternativa, molto efficace, è l’aceto bianco. In questo caso è necessario fare un primo lavaggio con due tazze di aceto e impostando il programma con acqua molto calda, per esempio 60°. L’aceto va inserito nel cestello della lavatrice o nel cassettino del detersivo. In alternativa si può creare un mix con due tazze di aceto e due cucchiai di bicarbonato senza l’aggiunta di detersivo o ammorbidente. Se l’odore di muffa è ostinato, può essere utile fermare la lavatrice nella fase di lavaggio e lasciare in ammollo per un’ora prima di farla ripartire.

Dopo il primo lavaggio si può procedere con il secondo per disinfettare e ammorbidire. In questa fase si aggiunge al detersivo per il bucato un cucchiaino di bicarbonato oppure l’aceto di mele. Anche in questo caso la lavatrice deve essere impostata a un’alta temperatura.

Per fare in modo che l’odore di umido sia assolutamente eliminato, è importante mettere gli asciugamani immediatamente in asciugatrice o a stendere all’aperto. I tessuti vanno ritirati quando sono completamente asciutti, questo previene la formazione di muffa.

Perché gli asciugamani puzzano dopo lavati?

Dopo essere stati lavati gli asciugamani potrebbero puzzare a causa della proliferazione di batteri e muffe, spesso causata da un’asciugatura incompleta, lavaggi a basse temperature, o un accumulo di detersivo/ammorbidente che intrappola lo sporco.

Anche lasciare gli asciugamani umidi nel cestello della lavatrice favorisce i cattivi odori. Se non asciugati completamente, l’umidità residua favorisce la muffa. Per questo motivo è fondamentale stendere i capi all’aria aperta e al sole appena terminato il lavaggio, assicurandosi che siano perfettamente asciutti prima di piegarli e riporli.

Un’altra causa potrebbe essere la lavatrice sporca, ovvero quando muffa e residui di sapone si accumulano nella guarnizione o nel filtro, contaminando il bucato.

Per prevenire l’odore di umido, l’asciugatura corretta è la mossa principale. Può poi essere utile controllare gli armadi e lasciarli arieggiare di tanto in tanto. È utile anche creare un deumidificatore naturale riponendo 100 gr di sale in una bottiglia o in un contenitore traspirante e posizionandolo nell’armadio in modo che assorba tutta l’umidità in eccesso.

Dopo la doccia è bene mettere ad asciugare l’accappatoio all’aperto o sul termosifone e non riporre gli asciugamani umidi nel cesto della biancheria perché ciò favorisce la proliferazione di germi e batteri, oltre che di muffa.