Nell’oscurità profonda dello spazio, tra i raggi cosmici e le stelle lontane, si nasconde un segreto intrigante: un oggetto misterioso catturato nelle reti invisibili del radiotelescopio MeerKAT. Gli occhi scrutatori dell’umanità, riflessi nelle antenne sensibili di questo strumento avanzato, hanno individuato un enigma celeste nel cuore dell’ammasso globulare Ngc 1851, a oltre 39mila anni luce dalla Terra.

Mistero nello Spazio: scoperto un nuovo oggetto misterioso

Gli occhi attenti dei ricercatori si sono posati su un nuovo enigma celeste, rivelando un oggetto misterioso nel cuore dell’ammasso globulare Ngc 1851. Astronomi del Max Planck, dell’Inaf e dell’Università di Bologna, con l’ausilio del radiotelescopio MeerKAT in Sud Africa, hanno svelato un’entità dalle caratteristiche uniche.

Questo misterioso anello nel cielo, battezzato Ngc 1851E, sfida le convenzioni stellari: è più massiccio delle stelle di neutroni più pesanti note, ma al contempo più leggero dei buchi neri più leggeri finora identificati. Potrebbe essere il primo sistema binario composto da una pulsar e un buco nero, aprendo le porte a nuovi test della teoria della relatività generale di Einstein.

La storia di Ngc 1851E emerge dalle osservazioni del MeerKAT, il cui ruolo primario nella ricerca di nuove pulsar e nello studio di quelle già note ha dimostrato la sua importanza nella comprensione dell’universo. La scoperta di questo oggetto misterioso non solo getta nuova luce sulle intricante dinamiche stellari dell’ammasso globulare Ngc 1851, ma presenta anche una sfida affascinante: capire se si tratta di un buco nero leggero o di una stella di neutroni estremamente massiccia.

Che cos’è il radiotelescopio MeerKAT e a cosa serve

Il MeerKAT, situato in Sudafrica, è un radiotelescopio all’avanguardia utilizzato per scrutare il cielo in cerca di segnali radio provenienti da regioni remote dello spazio. In questo caso, gli astronomi hanno sfruttato la sensibilità delle sue antenne per rivelare un oggetto celeste dalle caratteristiche uniche, come se fosse un asteroide perduto.

L’oggetto, denominato Ngc 1851E, è una pulsar radio, una stella di neutroni che ruota rapidamente, emettendo potenti onde radio nello spazio come un faro cosmico. La sua rotazione impressionante di oltre 170 volte al secondo ha consentito agli scienziati di studiarlo in dettaglio utilizzando una tecnica chiamata pulsar timing.

La peculiarità di questo sistema binario è emersa attraverso misurazioni estremamente precise del moto orbitale dell’oggetto, evidenziando la sua natura unica. La compagna della pulsar, al di là della sua alta massa, si colloca in un “gap di massa per i buchi neri”, una zona ancora inesplorata della nostra comprensione cosmica. Se si rivelasse essere un buco nero, questo sistema binario rappresenterebbe una scoperta epocale nell’astronomia, aprendo la porta a nuovi test della teoria della relatività generale di Einstein. D’altro canto, se fosse una stella di neutroni, fornirebbe preziose informazioni sulle forze nucleari in gioco in questi oggetti cosmici.

L’ambiente straordinario dell’ammasso globulare Ngc 1851, con le sue interazioni stellari dinamiche, ha fornito il terreno fertile per la formazione di questo sistema binario unico. Le collisioni tra stelle di neutroni, l’acquisizione di materiale da parte della pulsar e il processo di “riciclaggio” hanno contribuito alla creazione di questo enigma celeste.