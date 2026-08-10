Una casa rimasta vuota per anni, una ristrutturazione appena iniziata e una scoperta decisamente fuori programma. È successo a Edmond, in Oklahoma, dove il 26 luglio 2026 un proprietario impegnato nei lavori ha trovato un grosso serpente nascosto all’interno del water. L’uomo aveva già incontrato altri serpenti e piccoli animali nella casa, rimasta inutilizzata per diverso tempo, ma nulla lo aveva preparato alla scena che si è trovato davanti quando ha sollevato il coperchio del bagno. La reazione è stata immediata: dopo aver visto l’animale arrotolato nella tazza, l’uomo è scappato dalla stanza. Poco dopo, però, è tornato con il telefono per riprendere quello che aveva appena scoperto. Il video mostra così una situazione tanto insolita quanto inquietante, con il grande rettile che si è scelto un nascondiglio decisamente poco piacevole per gli esseri umani. Ma perché un serpente dovrebbe finire proprio in un bagno? E soprattutto, quanto bisogna preoccuparsi quando ci si trova davanti a un esemplare di grandi dimensioni?

Il serpente nascosto nel bagno

La casa di Edmond era rimasta vuota per anni e, prima del ritrovamento, al suo interno erano già stati avvistati altri serpenti e animali. Un’abitazione disabitata può infatti offrire ai rettili diversi punti in cui ripararsi, soprattutto quando ci sono fessure, cantine, intercapedini o zone poco frequentate. In questo caso il serpente ha scelto un posto decisamente insolito: l’interno del water.

Dalle informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza quale specie sia quella mostrata nel filmato. Le dimensioni dell’animale possono impressionare, ma un serpente grande non è necessariamente un serpente velenoso o particolarmente aggressivo. Molte specie, infatti, preferiscono evitare il contatto con l’uomo e possono cercare rifugio proprio negli ambienti più tranquilli e poco disturbati.

Il ritrovamento ricorda comunque quanto possa essere importante prestare attenzione quando si entra in una casa rimasta chiusa per molto tempo. Prima di iniziare lavori di ristrutturazione, soprattutto in edifici abbandonati o situati in zone dove i serpenti sono comuni, è bene controllare con cautela gli angoli bui, gli spazi dietro mobili e sanitari e le eventuali aperture attraverso cui un animale può essere entrato.

L’Oklahoma, del resto, ospita numerose specie di serpenti. Secondo il dipartimento statale per la fauna selvatica, sono 46 le specie di serpenti native dello Stato, sette delle quali velenose. Tra queste ci sono copperhead, cottonmouth e diverse specie di serpenti a sonagli.

Quali sono i serpenti pericolosi

Negli Stati Uniti i principali gruppi di serpenti velenosi sono serpenti a sonagli, copperhead, cottonmouth e serpenti corallo. È questa la classificazione riportata anche dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

I serpenti a sonagli sono probabilmente i più riconoscibili grazie al caratteristico sonaglio sulla coda. Sono presenti in gran parte del territorio statunitense e comprendono numerose specie. Quando si sentono minacciati, possono agitare la coda come avvertimento. Alcune specie possono raggiungere dimensioni considerevoli e il loro morso può essere molto serio.

I copperhead, invece, sono diffusi soprattutto nelle zone orientali e centrali dell’Oklahoma. Il loro corpo presenta generalmente bande scure dalla caratteristica forma a clessidra, mentre la testa ha una tonalità ramata. Non sono serpenti che cercano normalmente lo scontro con le persone: tendono piuttosto a rimanere immobili e a sfruttare il mimetismo per non farsi vedere. Se minacciati o calpestati accidentalmente, però, possono mordere.

Ci sono poi i cottonmouth, conosciuti anche come water moccasin, serpenti velenosi legati soprattutto ad ambienti umidi. Possono avere un corpo scuro e robusto e, quando si sentono minacciati, possono mostrare l’interno bianco della bocca, caratteristica da cui deriva il nome comune. Anche questa specie è presente in Oklahoma.

Infine ci sono i serpenti corallo, caratterizzati da colori molto vivaci e bande rosse, nere e gialle. Sono velenosi, ma generalmente non hanno un comportamento aggressivo e gli incidenti sono poco frequenti. Il problema, in questo caso, può nascere dal tentativo di maneggiare l’animale dopo averlo scambiato per una specie innocua dall’aspetto simile.

Davanti a un serpente, quindi, la regola più semplice resta anche quella più importante: non avvicinarsi e non provare a catturarlo. Se l’animale si trova dentro un’abitazione, è preferibile allontanarsi e rivolgersi a personale esperto. Nel caso del serpente trovato nel bagno di Edmond, la sorpresa è stata enorme, ma il filmato mostra soprattutto una situazione insolita che invita a una certa prudenza: non tutti i serpenti sono pericolosi, ma è sempre meglio lasciare a loro lo spazio necessario e non rischiare un incontro ravvicinato.