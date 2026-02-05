Il sogno di qualsiasi atleta è quello di vincere un oro olimpico durante i Giochi, ma la medaglia d’oro ha un valore diverso da Paese a Paese. L’oggetto in sé non è costituito interamente dal prezioso metallo, inoltre non tutte le nazioni erogano un compenso in denaro, c’è chi ricompensa i campioni in altri modi (anche abbastanza particolari).

Quanto vale e di cosa è fatta la medaglia d’oro delle Olimpiadi

Le medaglie delle olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state realizzate con metalli riciclati dall’Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato e puntano su un design essenziale che celebra il lavoro di squadra e l’unione tra Milano e Cortina.

Il valore materiale della medaglia d’oro non è però così alto, basti sapere che questi oggetti sono costituiti per la quasi totalità solo da una minima percentuale d’oro.

Il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) ha stabilito che una medaglia d’oro sia composta per la quasi totalità di argento con una purezza minima del 92,5% e placcata con almeno 6 grammi di oro puro. In base alla quotazione del metallo prezioso, il prezzo può cambiare, per esempio i primi premi delle olimpiadi di Parigi avevano un valore, secondo Bloomberg, di circa 900 dollari.

Quanto vale una medaglia d’oro da Paese a Paese

Vincere una medaglia d’oro ha un altissimo valore in termini di prestigio dell’atleta poiché si tratta di uno dei più importanti riconoscimenti mondiali delle abilità nel proprio sport. Il Cio, però, non riconosce premi in denaro per le medaglie.

A livello economico, sono invece i singoli Stati, attraverso i comitati olimpici nazionali o programmi pubblici di incentivazione, a stabilire premi anche da sei cifre.

Alle olimpiadi di Milano Cortina 2026, il comitato olimpico italiano riconoscerà 180 mila euro per l’oro agli atleti azzurri, 90 mila per l’argento e 60 mila per il bronzo. La novità è che, per la prima volta, saranno cifre esentasse, come annunciato dal ministro per lo Sport Andrea Abodi.

Gli Stati Uniti, consegneranno agli atleti una cifra ben più bassa, circa 38 mila dollari.

Ma ci sono anche Paesi, come Gran Bretagna, Svezia, Nuova Zelanda e Norvegia, che non offrono alcun compenso economico e altri le cui federazioni sportive nazionali erogano anche alcuni premi aggiuntivi come appartamenti, gioielli, terreni, auto e mucche.

Il Paese che elargisce la somma più alta è Hong Kong con 768.000 dollari alla medaglia d’oro, seguito da Singapore che assegna circa 745.000 dollari statunitensi. Altri Paesi che prevedono premi a 6 cifre sono Kazakistan, Israele, Malesia, e Indonesia.

La Francia stanzia circa 87.000 dollari per il gradino più alto mentre la Germania ha premi che si fermano a 22.000 dollari.

Le ricompense alternative per la medaglia d’oro

Alcune nazioni, oltre ai premi in denaro, consegnano ai propri atleti anche altri tipi di riconoscimenti. Le medaglie d’oro in Indonesia, per esempio, oltre alla somma di 300.000 dollari, premiano gli atleti con delle mucche.

La Corea del Sud prevede un premio di 43.288 dollari per la medaglia d’oro, oltre a una sorta di indennità, ossia uno stipendio mensile a vita.

La Malesia dona ai propri atleti automobili di fabbricazione straniera. Uno dei casi più originali è il Kazakistan che consegna agli atleti vincitori degli appartamenti grandi quanto il valore della medaglia vinta, ovvero un monolocale per il bronzo, un bilocale per l’argento e un trilocale per l’oro.

La Polonia premia i propri atleti vincitori con un buono viaggio per due persone del valore di circa 23 mila euro, un diamante e un appartamento nella capitale Varsavia.