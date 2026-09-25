C’è un momento dell’anno in cui l’olio extra vergine d’oliva diventa particolarmente interessante da acquistare. È quello in cui nei frantoi arriva il nuovo raccolto, le olive vengono trasformate in olio e sugli scaffali compare il cosiddetto “olio nuovo”. Non è soltanto una questione di stagionalità: scegliere il momento giusto può permettere di acquistare un prodotto fresco, ricco di profumi e caratteristiche organolettiche, cercando allo stesso tempo di contenere la spesa.

Olio extra vergine d’oliva, qual è il momento per comprarlo per risparmiare

Se l’obiettivo è acquistare olio extra vergine d’oliva risparmiando, il periodo da tenere d’occhio è quello immediatamente successivo alla raccolta delle olive. In genere si parla di novembre e dicembre, anche se le tempistiche possono cambiare in base alla varietà delle olive, alla zona di produzione e all’andamento della stagione e come abbiamo già visto per altre colture gli effetti del cambiamento climatico.

È in questi mesi che arriva l’olio nuovo, cioè quello ottenuto dalle olive appena raccolte e lavorate. Per chi cerca freschezza, è uno dei momenti più interessanti dell’anno: l’olio appena prodotto conserva infatti profumi e aromi particolarmente intensi e un gusto più deciso rispetto a un prodotto che ha già trascorso molti mesi dalla spremitura.

Anche il canale di acquisto può fare la differenza sul prezzo. Comprare direttamente dal frantoio o dal produttore permette di ridurre alcuni dei passaggi della filiera e, in molti casi, di ottenere un prezzo più conveniente rispetto all’acquisto attraverso la grande distribuzione. Un’altra possibilità è scegliere formati più grandi, come le confezioni da 5 litri, che possono ridurre il costo al litro.

Attenzione, però, a un equivoco piuttosto comune: spendere meno non significa necessariamente scegliere il prezzo più basso. Un extra vergine italiano venduto a un prezzo particolarmente contenuto dovrebbe essere valutato con attenzione, soprattutto se non sono chiare origine e caratteristiche del prodotto.

C’è poi un altro aspetto da considerare. L’olio nuovo, soprattutto nei primi mesi, può avere un carattere molto intenso: profumi erbacei, gusto deciso e quella sensazione leggermente piccante che può risultare sorprendente per chi è abituato a oli più delicati. Chi preferisce un profilo più equilibrato può quindi lasciarlo riposare qualche tempo prima di consumarlo.

In ogni caso, non conviene acquistare grandi quantità pensando che l’olio “invecchiando” diventi migliore. Il tempo non gioca a suo favore. Una corretta conservazione dell’olio lo vuole al riparo da luce, calore e ossigeno.

Come capire se l’olio d’oliva è mischiato?

Capire a colpo d’occhio se un olio d’oliva è contraffatto mischiandolo con altri oli non è semplice. Il colore, per esempio, non è un indicatore sufficiente per stabilire la qualità o l’autenticità di un extra vergine. Per una verifica realmente certa servono analisi di laboratorio e, quando disponibili, sistemi di tracciabilità che permettono di conoscere meglio l’origine del prodotto.

Ci sono però alcuni elementi che possono aiutare il consumatore a orientarsi. Il primo è il profumo. Un buon extra vergine dovrebbe avere caratteristiche aromatiche riconoscibili e un profilo che può ricordare l’erba appena tagliata, la verdura, la frutta o altre note vegetali. Mentre Un olio privo di profumo o con sentori poco piacevoli merita invece maggiore attenzione.

Anche il gusto può fornire qualche indicazione. L’extra vergine presenta normalmente una componente fruttata e può avere una sensazione amara e un pizzicore più o meno marcato in gola. Queste caratteristiche non sono necessariamente difetti: possono essere legate alla freschezza e alla varietà delle olive utilizzate. Un olio completamente piatto, privo di aromi e di personalità, invece, non è un buon segnale, anche se da solo non permette di stabilire che sia stato miscelato.

C’è poi l’etichetta. Origine delle olive, denominazione, produttore e informazioni sulla filiera sono elementi utili per capire cosa stiamo acquistando. Dunque, per scegliere bene non serve trasformarsi in un assaggiatore professionista. Acquistare nel periodo del nuovo raccolto, preferire produttori e filiere tracciabili, leggere l’etichetta e conservare correttamente l’olio sono già buone regole per portare a casa un extra vergine di qualità.