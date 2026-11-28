Le onde giganti dell’oceano hanno raggiunto le case di Pacifica, in California, trasformando una mattinata di alta marea in una situazione di emergenza per alcuni residenti. Il 27 novembre 2026, nella località costiera a sud di San Francisco, potenti ondate si sono abbattute sul quartiere vicino alla spiaggia, facendo entrare l’acqua nei giardini di diverse case.

Le immagini mostrano la forza del mare mentre supera le protezioni costiere e si riversa nelle aree residenziali. Di fronte all’avanzata dell’acqua, gli abitanti si sono organizzati per cercare di proteggere le proprie abitazioni, posizionando sacchi di sabbia e pompe idrauliche nei punti più esposti.

L’obiettivo è contenere l’infiltrazione e rimuovere l’acqua accumulata nei cortili, evitando che raggiunga gli ambienti interni. Una situazione che evidenzia la vulnerabilità delle comunità che vivono a ridosso della costa quando le maree particolarmente elevate coincidono con onde di grande intensità.

Sacchi di sabbia e pompe contro l’acqua del mare

Durante l’alta marea, onde giganti hanno raggiunto alcune case, costringendo i residenti a intervenire direttamente per limitare i danni. Nelle riprese si vedono persone impegnate a sistemare sacchi di sabbia lungo le aree di accesso alle abitazioni e a utilizzare pompe per drenare l’acqua.

Si tratta di misure di contenimento adottate per ridurre il rischio che il mare continui a penetrare nelle zone residenziali. Le barriere possono contribuire a deviare o rallentare il flusso, mentre le pompe consentono di eliminare parte dell’acqua già entrata nei cortili.

L’episodio si inserisce in una fase particolarmente critica per la costa californiana. Nei giorni precedenti, le maree eccezionalmente alte e le grandi onde avevano già provocato allagamenti a Pacifica e in altre località della Bay Area. Secondo l’Associated Press, mercoledì 25 novembre una potente ondata aveva distrutto una parte del molo di Pacifica, già chiuso al pubblico per problemi strutturali.

L’allerta del National Weather Service

Il National Weather Service, il servizio meteorologico nazionale statunitense, aveva diramato una Beach Hazards Statement per diverse aree della costa californiana. L’avviso segnalava condizioni marine pericolose, con correnti di risacca, onde elevate, onde anomale e maree particolarmente alte.

L’allerta era valida fino a sabato 28 novembre 2026 e invitava a prestare attenzione lungo le spiagge e nelle zone costiere esposte. Le condizioni del mare possono infatti cambiare rapidamente, soprattutto quando l’alta marea si combina con forti mareggiate.

Le correnti di risacca rappresentano un pericolo anche per chi si trova in acqua, perché possono trascinare lontano dalla riva. Le cosiddette sneaker waves, invece, sono onde improvvise che possono raggiungere la spiaggia molto più in alto rispetto a quelle precedenti, sorprendendo le persone e trascinando con sé detriti.

Una costa sempre più esposta alle mareggiate

Le condizioni osservate in California nei giorni scorsi sono state associate alla combinazione tra maree stagionali particolarmente elevate e potenti onde oceaniche. Le cosiddette king tides, espressione utilizzata per indicare le maree più alte dell’anno, possono amplificare gli effetti delle mareggiate nelle aree costiere più basse.

L’Associated Press ha riferito che, durante questa fase, onde tra i 20 e i 30 piedi, equivalenti a circa 6-9 metri, avevano interessato la costa della Bay Area, contribuendo agli allagamenti e ai danni alle infrastrutture. Per i residenti, la priorità resta proteggere le case e limitare i danni, mentre le autorità invitano a rispettare gli avvisi meteorologici e a mantenersi lontani dalle aree più esposte.

L’episodio del 27 novembre mostra quanto possa diventare fragile il confine tra oceano e terra durante le mareggiate più intense, quando anche le abitazioni situate vicino alla spiaggia possono trovarsi improvvisamente sotto la minaccia dell’acqua.