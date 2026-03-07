Quando cambia l’ora legale 2026 e perché non arriva prima

A marzo e a ottobre c’è un appuntamento che mette sempre un po’ d’ansia, il cambio dell’ora con le lancette dell’orologio che slittano un’ora avanti o una indietro. Ciò significa che si dorme 60 minuti in più o 60 in meno con relativi disagi provocati da una sorta di lieve jet leg. Al di là di questi effetti collaterali, da tempo si discute sul mettere fine all’alternanza tra ora solare e ora legale per diverse ragioni, soprattutto di tipo economico e ambientale. Ultimamente sono circolate informazioni sul cambio anticipato a marzo 2026 ma si tratta di false voci.

Quando cambia l’ora legale 2026

Anche nel 2026, come accade dal 1981, l’ultima domenica del mese di marzo le lancette dell’orologio andranno spostate di un’ora in avanti.

Il 29 marzo le 2:00 di notte diventeranno le 3:00, ciò significa che si dormirà un’ora in meno. L’ora legale finirà domenica 25 ottobre 2026, quando verrà ripristinata l’ora solare.

Perché l’ora legale non arriva prima

Nel 2026 l’ora legale cade appunto il 29 marzo, mentre nel 2025 è stata il 30 marzo e nel 2024 il 31 marzo. Questo non vuol dire che ci sia un anticipo, semplicemente si segue il normale calendario.

Il passaggio all’ora legale può avvenire al massimo l’ultimo giorno di marzo, cioè il 31. Negli ultimi 20 anni questo è successo nel 2013, nel 2019 e nel 2024.

Un anno del calendario gregioriano è composto da 365 giorni che equivalgono a 52 settimane + 1 giorno. È proprio questo giorno in più che fa slittare le date di anno in anno. Quando una ricorrenza è legata al giorno della settimana e non a una data specifica, si verifica questa modifica di un giorno prima ogni anno, fatta eccezione per gli anni bisestili e quando si arriva all’ultimo giorno del mese.

L’ora legale in Europa e la proposta in Parlamento

Attualmente, l’ora legale nell’Unione Europea è regolata dalla direttiva 2000/84/CE, che impone il cambio d’ora semestrale: le lancette si spostano in avanti di un’ora l’ultima domenica di marzo e indietro l’ultima di ottobre. Sebbene il Parlamento europeo abbia votato nel 2019 a favore dell’abolizione del cambio stagionale, la decisione finale è in stallo, mantenendo in vigore l’attuale sistema.

In Italia, a novembre 2025, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), Consumerismo No Profit e il deputato Andrea Barabotti della Lega, hanno illustrato alla Camera dei Deputati una proposta per stabilizzare l’orario estivo in Italia, dopo la raccolta di oltre 352.000 firme a sostegno dell’abolizione dello spostamento semestrale delle lancette.

A seguito della petizione, il Parlamento ha fissato l’obiettivo di arrivare a una proposta normativa entro il 30 giugno 2026. L’indagine conoscitiva verterà sulla valutazione degli effetti economici, ambientali, sanitari e sociali della scelta di mantenere l’ora legale tutto l’anno.

In caso di esito positivo, il passaggio successivo sarà la conversione in disegno di legge che dovrà poi ottenere il via libera dalle Camere per l’approvazione.

Se la legge dovesse essere approvata, l’Italia adotterebbe stabilmente l’ora legale come orario ufficiale tutto l’anno, senza tornare all’ora solare nei mesi autunnali. Ciò comporterebbe una diversa distribuzione della luce sia negli orari mattutini, con albe che potrebbero essere più buie nei mesi più freddi, che nelle ore pomeridiane e serali.