L’ora legale potrebbe non essere più solo una parentesi stagionale. In Italia è partito un percorso concreto per valutarne l’introduzione permanente, con un obiettivo preciso: capire se eliminare definitivamente il cambio tra ora solare e ora legale possa portare benefici reali.

La X Commissione della Camera dei Deputati ha approvato l’avvio di un’indagine conoscitiva per analizzare effetti e ricadute della misura. Il traguardo è fissato: concludere lo studio entro il 30 giugno 2026. Non è ancora una decisione definitiva, ma è il primo passo strutturato verso un possibile cambiamento stabile.

A che punto è davvero l’Italia

Il tema non nasce oggi. In Italia il dibattito è stato rilanciato nel novembre 2025 con una proposta sostenuta da 352mila firme, promossa dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), insieme a Consumerismo No profit e al deputato Andrea Barabotti.

L’11 marzo 2026 è arrivato lo snodo politico: la Commissione Attività Produttive ha dato il via libera all’indagine. Ora si passa alla fase operativa, con audizioni di istituzioni, enti di ricerca, associazioni di categoria e organismi europei. L’obiettivo è costruire un quadro completo. Saranno valutati:

gli effetti economici ;

; l’impatto sul sistema produttivo ;

; le conseguenze sulla salute;

sulla salute; il confronto con altri modelli internazionali.

Non si esclude nemmeno una fase di sperimentazione, con una proroga dell’ora legale per testarne gli effetti sul campo.

Perché si vuole rendere l’ora legale permanente?

Il motivo principale è economico ed energetico. Spostare le lancette avanti di un’ora significa sfruttare meglio la luce naturale e ridurre il consumo di energia elettrica nelle ore serali.

I dati sono già disponibili. Secondo Terna, tra il 2004 e il 2025 l’Italia ha risparmiato oltre 12 miliardi di kWh grazie all’ora legale. Tradotto in costi: circa 2,3 miliardi di euro in meno per i cittadini. Solo tra marzo e ottobre 2025 il risparmio è stato di 310 milioni di kWh. Un valore che corrisponde al fabbisogno annuo medio di circa 120mila famiglie.

Il nodo europeo ancora irrisolto

Il dibattito, però, non riguarda solo noi in Italia. L’Unione Europea aveva già affrontato la questione nel 2018, avviando una consultazione pubblica che coinvolse 4,6 milioni di cittadini. L’84% si espresse a favore dell’abolizione del cambio dell’ora.

Nel 2019 il Parlamento Europeo approvò una proposta di direttiva: ogni Stato membro avrebbe potuto scegliere se adottare in modo permanente l’ora legale o quella solare. Da quel momento, però, il processo si è fermato. La pandemia da Covid-19 ha rallentato tutto, ma il problema principale è rimasto un altro: coordinare i fusi orari tra Paesi diversi.

Se ogni Stato scegliesse autonomamente, si creerebbe un sistema disallineato, con conseguenze su trasporti, commercio e comunicazioni. Per questo, a oggi, la decisione europea non è mai stata attuata.

Cosa cambierebbe davvero nella vita quotidiana?

Se l’ora legale diventasse permanente, il cambiamento più evidente sarebbe la scomparsa del doppio passaggio annuale. Niente più lancette avanti a marzo e indietro a ottobre. Le giornate avrebbero più luce nelle ore serali, soprattutto in inverno. Al contrario, le mattine risulterebbero più buie, con il sole che sorgerebbe più tardi.

Questo spostamento ha effetti concreti sulle abitudini: maggiore attività nelle ore pomeridiane, possibile riduzione dei consumi energetici serali, cambiamento nella percezione del ritmo quotidiano. Insomma, cambierebbe l’organizzazione totale della giornata.

E gli effetti sulla salute? Un tema ancora aperto

Il cambio dell’ora due volte l’anno ha effetti documentati sul corpo umano. Diversi studi hanno evidenziato alterazioni del ritmo circadiano, con conseguenze su sonno, concentrazione e livelli di stress. Nei giorni immediatamente successivi al passaggio, si registrano spesso maggiore stanchezza, difficoltà di adattamento e cali di attenzione. Alcune ricerche hanno anche suggerito un aumento del rischio cardiovascolare, in particolare nei giorni successivi al cambio. Eliminare il passaggio stagionale potrebbe quindi ridurre questi effetti. Ma resta aperta la questione dell’orario “migliore”: ora solare o ora legale?

La decisione è ancora da prendere

L’Italia si trova ora in una fase di analisi. Entro il 30 giugno 2026 l’indagine conoscitiva dovrà fornire dati aggiornati e indicazioni chiare. Nel frattempo, il governo sta esaminando anche i dati energetici del 2025 per valutare la sostenibilità della misura. Un eventuale decreto potrebbe arrivare entro l’autunno 2026. Per la prima volta dopo anni di stallo, il tema torna al centro con numeri, dati e un percorso istituzionale definito. E la domanda resta aperta: meglio più luce la sera o un ritmo più naturale al mattino?