Con l’arrivo dell’autunno torna anche uno degli appuntamenti fissi del calendario: il cambio dell’ora. Le giornate iniziano ad accorciarsi sempre di più, il buio arriva prima e il ritmo quotidiano si prepara a cambiare insieme alla stagione. Dunque, anche nel 2026 sarà necessario intervenire sugli orologi.

Quando torna l’ora solare?

Nel 2026 il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà domenica 25 ottobre. Il cambio si effettua durante la notte: alle 3:00 le lancette dovranno essere riportate alle 2:00, guadagnando così un’ora di sonno. Il ritorno all’orario solare segna la conclusione del periodo in cui si utilizza maggiormente la luce naturale nelle ore serali e accompagnerà l’Italia per i mesi più freddi.

La regola prevede infatti che l’ora solare rimanga in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo, quando si tornerà nuovamente all’ora legale. Per chi utilizza smartphone, computer, tablet, smartwatch e altri dispositivi collegati alla rete, il cambio dovrebbe avvenire automaticamente. Diverso è il caso degli orologi analogici e di alcuni dispositivi elettronici privi di aggiornamento automatico, che dovranno essere regolati a mano.

Il cambiamento si noterà soprattutto nella distribuzione della luce durante la giornata. Al mattino il sole sorgerà prima, mentre alla sera il tramonto arriverà più presto. In pratica, ci sarà più luminosità nelle prime ore della giornata, ma le serate diventeranno più buie.

Perché si usa l’ora solare

L’ora solare è legata al naturale andamento della giornata e, in condizioni normali, coincide con il riferimento orario del fuso in cui si trova un determinato Paese. Il suo utilizzo è quindi legato al tentativo di mantenere l’orario civile in sintonia con la posizione del Sole, soprattutto durante i mesi in cui le ore di luce diminuiscono.

Ma dietro al sistema c’è anche una ragione pratica: ottimizzare il consumo di energia. Lo spostamento delle lancette permette infatti di avere un’ora di luce in più nelle prime ore del mattino, riducendo almeno in parte la necessità di ricorrere all’illuminazione artificiale quando la giornata comincia.

Il sistema dell’ora legale, invece, è stato introdotto per sfruttare maggiormente la luce naturale durante la stagione estiva. L’idea di modificare l’orario per ragioni energetiche risale alla Prima Guerra Mondiale, quando diversi Paesi iniziarono a sperimentare questo meccanismo. Nel corso degli anni la pratica è stata mantenuta e regolamentata, anche per le sue ricadute sui consumi.

Gli effetti dell’ora solare sul corpo umano

Il cambio dell’ora non riguarda soltanto orologi e calendari. Anche il nostro organismo deve infatti adattarsi al nuovo equilibrio tra luce e buio. Il passaggio all’ora solare può modificare temporaneamente il ritmo sonno-veglia, con possibili conseguenze sulla sensazione di stanchezza durante il giorno.

Tra gli effetti più comuni vengono indicati una maggiore sonnolenza, un aumento della fame e una generale sensazione di affaticamento. Il motivo è legato soprattutto al ritmo circadiano, il meccanismo biologico che regola diverse funzioni dell’organismo sulla base dell’alternanza tra giorno e notte. Quando cambia l’orario ufficiale, il corpo può avere bisogno di qualche tempo per abituarsi al nuovo ritmo.

C’è però anche un aspetto positivo. Con il ritorno all’ora solare, infatti, al risveglio ci sarà più luce rispetto ai mesi precedenti. Chi è abituato ad alzarsi presto potrebbe quindi trovarsi a iniziare la giornata in condizioni di maggiore luminosità. Il cambio dell’ora, inoltre, coincide con una fase dell’anno in cui anche la natura segue ritmi differenti: animali e vegetazione rispondono alla progressiva riduzione delle ore di luce e all’arrivo della stagione fredda.