Sulle coste della Spagna le orche tornano a danneggiare le barche. Nelle ultime settimane si sono registrati nuovi episodi con timoni strappati e imbarcazioni lasciate alla deriva, soprattutto in Galizia. Il fenomeno non è isolato: dal 2020 alcune orche iberiche hanno preso di mira i timoni delle barche a vela, costringendo le autorità a intervenire per assistere gli equipaggi. Gli scienziati escludono un’aggressività mirata verso le persone e parlano di un comportamento legato al gioco e alla curiosità, alimentato anche dal recupero del tonno rosso che riduce il tempo dedicato alla caccia.

Orche attaccano barche: cosa sta succedendo

Gli episodi più recenti arrivano dalla Galizia. Il 21 agosto, nell’estuario di Vigo, un gruppo di orche ha strappato il timone a una barca a vela tedesca. L’imbarcazione è stata poi rimorchiata in porto. Pochi giorni dopo, il 30 agosto, le orche hanno distrutto il timone di un veliero tradizionale al largo di O Grove, nell’estuario di Arousa, e hanno provocato una falla in un’altra barca vicino all’isola di Ons, nell’estuario di Pontevedra. In molti casi gli animali si concentrano sotto la poppa, colpiscono ripetutamente il timone e continuano a interagire con lo scafo anche quando la barca viene trainata.

Questi comportamenti sono attribuiti alle orche iberiche, una sottopopolazione in pericolo critico con meno di 40 individui. L’area principale degli incontri va dal Portogallo alla Spagna nord-occidentale, con una frequenza maggiore tra lo stretto di Gibilterra e la costa galiziana. Le segnalazioni mostrano un pattern ricorrente: coinvolgimento di esemplari giovani, attacchi mirati al sistema di governo della barca e danni che rendono necessario l’intervento dei soccorsi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano tutti a segnalare tempestivamente ogni episodio per mappare l’andamento del fenomeno e ridurre i rischi per la sicurezza nautica.

Perché le orche colpiscono i timoni e cosa significa

L’ipotesi più solida è semplice: non si tratta di vendetta né di predazione, ma di gioco e curiosità, soprattutto da parte degli individui più giovani. I timoni offrono resistenza, si muovono e producono vibrazioni: sono bersagli perfetti per un’interazione fisica che per le orche può risultare stimolante. Il recente recupero del tonno rosso atlantico, preda chiave in quest’area, libera tempo che gli animali possono dedicare a esplorazione e “giochi” ripetitivi. In altre popolazioni, comportamenti simili sono stati documentati come vere e proprie “mode” sociali che si diffondono nel gruppo e poi, a volte, svaniscono.

Va chiarito un punto: non ci sono segnali che le orche stiano prendendo di mira le persone. Le diete note delle diverse popolazioni non includono gli esseri umani e i pochi episodi storici di interazioni rischiose in natura sono rari e spesso spiegabili con errori di identificazione. Qui l’attenzione è rivolta all’oggetto meccanico, non ai passeggeri.

Per chi naviga, il rischio reale è tecnico: perdita di controllo, avarie al timone, danni allo scafo e necessità di traino. La prudenza è fondamentale nelle aree dove gli incontri sono più frequenti. Tenere velocità moderate, evitare manovre brusche quando gli animali sono in prossimità della poppa e allertare subito la guardia costiera ai primi segnali di urti ripetuti aiuta a limitare le conseguenze

Il fenomeno va preso sul serio perché crea problemi alla navigazione, ma non va drammatizzato sul piano della sicurezza personale. Le orche restano animali altamente sociali e intelligenti, capaci di comportamenti complessi e di “mode” culturali. Capire meglio queste dinamiche, continuare a raccogliere dati e informare i diportisti è il modo più concreto per ridurre i danni e convivere con una specie che, in Iberia, è già al limite della sopravvivenza.