Una nuova nascita ha portato un po’ di dolcezza all’Oregon Zoo di Portland, negli Stati Uniti. Il protagonista è un piccolo armadillo a tre fasce, una specie conosciuta per una caratteristica davvero particolare: la capacità di arrotolarsi completamente su se stessa per proteggersi dai predatori. Il suo arrivo rappresenta anche un’occasione per accendere i riflettori su un animale tanto curioso quanto vulnerabile, la cui sopravvivenza in natura è sempre più minacciata.

Benvenuto Rook, il piccolo armadillo che si arrotola come una palla

Si chiama Rook il nuovo arrivato all’Oregon Zoo, nato il 28 settembre 2026 dalla coppia di armadilli Max e Toby. Per la madre si tratta del terzo cucciolo e, almeno per il momento, le cose sembrano procedere nel migliore dei modi. Rook e Max si trovano in una tana riservata alla maternità, lontano dagli spazi accessibili al pubblico, dove possono trascorrere tranquillamente le prime settimane insieme. Il personale dello zoo ha potuto osservare da vicino il piccolo soltanto durante un recente controllo sanitario di routine: pesa circa 624 grammi, mentre il suo sesso non è stato ancora determinato. A raccontare come procede la crescita è stata Eliza Lee, responsabile della famiglia di armadilli della struttura, che ha descritto Max come una mamma molto attenta e premurosa. Non è stato necessario alcun intervento da parte degli operatori, perché la femmina si occupa autonomamente del piccolo, tenendolo al caldo e al sicuro nel nido. Ma Rook non è speciale soltanto per la sua nascita: appartiene infatti all’unica specie di armadillo capace di ripiegare completamente il proprio corpo fino a formare una palla compatta. Un comportamento difensivo davvero insolito, che gli permette di proteggere le parti più vulnerabili del corpo quando si sente in pericolo. Una capacità che, tuttavia, non basta a metterlo al riparo dalle minacce che interessano la sua specie in natura. La perdita degli habitat, la caccia e il commercio illegale di animali domestici stanno contribuendo al declino delle popolazioni selvatiche, tanto che l’armadillo a tre fasce è classificato come prossimo alla minaccia. Anche la famiglia di Rook partecipa allo Species Survival Plan, un programma di conservazione che coinvolge gli zoo nella tutela e nella gestione delle popolazioni di questa particolare specie.

Video tratto da: IPA/KameraOne - Oregon Zoo/NTA