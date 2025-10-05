È noto il ruolo della tettonica a placche sulla trasformazione della superficie terrestre con le montagne che si elevano, i continenti che si dividono e i terremoti che scuotono aree anche estese. Ma nuove ricerche hanno scoperto che il movimento della crosta del nostro pianeta potrebbe anche essere il motivo dell’origine della vita degli esseri viventi.

Il ruolo dei terremoti sull’origine della vita

Trascinando enormi porzioni di crosta nel mantello, lo strato intermedio della Terra, la tettonica a placche estrae carbonio dalla superficie e dall’atmosfera del pianeta, stabilizzando il clima.

Inoltre gli scienziati hanno individuato che spinge verso la superficie minerali e molecole che favoriscono la vita. Tutti questi fattori si sommano per creare un luogo in cui gli esseri viventi possono prosperare dagli abissi oceanici alle vette più imponenti.

Ciò che resta un mistero è che non si sa ancora perché o quando la tettonica a placche abbia avuto inizio, quindi è difficile determinare quanto questo processo sia stato essenziale per l’evoluzione e la diversificazione della vita.

Alcuni ritengono che il movimento delle placche abbia avuto inizio appena 700 milioni di anni fa, quando esisteva già la vita multicellulare semplice. Altri credono che quando le placche terrestri si frantumarono per la prima volta, regnassero solo organismi unicellulari.

I nuovi studi sulla tettonica a placche

I nuovi metodi consentono agli scienziati di osservare il passato sempre più a fondo e alcuni studiosi sostengono che la tettonica a placche sia emersa molto presto dopo la formazione della Terra, forse prima della vita stessa.

Se questa ipotesi fosse vera, potrebbe suggerire che anche la vita più primitiva si sia evoluta su un pianeta attivo, e ciò significa che i terremoti potrebbero essere un ingrediente essenziale nella ricerca di vita aliena.

Solo la Terra ha placche tettoniche, gli altri pianeti rocciosi del sistema solare hanno un unico guscio rigido di crosta chiamato tettonica a “coperchio stagnante” o “a coperchio singolo”.

Qualunque sia stata l’origine della tettonica a placche, i geologi concordano sul fatto che probabilmente abbia contribuito ad alimentare l’evoluzione e la complessità della vita. Negli animali preistorici, l’attività tettonica a placche è stata collegata a tassi di evoluzione più rapidi, probabilmente perché i movimenti geologici suddividono gli habitat e creano nuove nicchie in cui la vita può evolversi.

La tettonica a placche potrebbe aiutare a trovare vita in altri pianeti

Se la tettonica a placche alimenta la vita, la ricerca di altri organismi tra le stelle potrebbe condurre l’umanità su un pianeta geologicamente attivo.

Purtroppo, non siamo ancora in grado di rilevare la tettonica a placche su esopianeti lontani, ha affermato Tobias Meier, esperto di dinamica del mantello presso l’Università di Oxford. Ma nel 2021, Meier e il suo team hanno utilizzato dati termici e modelli computerizzati per determinare che l’esopianeta roccioso LHS 3844 b, che si trova a 49 anni luce dalla Terra, potrebbe avere un mantello attivo e una crosta in movimento.

È improbabile che LHS 3844 b ospiti la vita. Orbita molto vicino alla sua stella e non ha atmosfera. La scoperta mostra però la diversità della geologia planetaria che potrebbe nascondersi altrove nel cosmo.