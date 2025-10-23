Questa volta non si tratta di una leggenda nordica, è realtà: in Finlandia alcuni abeti rossi contengono oro nelle loro foglie. Una scoperta sorprendente che unisce botanica, microbiologia e geologia, aprendo nuove prospettive per la ricerca mineraria sostenibile. Il risultato arriva da un team di scienziati dell’Università di Oulu, autori di uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Microbiome.

L’oro che cresce sugli alberi

Tutto è iniziato vicino alla miniera di Kittilä, nel nord della Finlandia, la più grande miniera d’oro d’Europa. Qui, i ricercatori hanno analizzato 23 abeti rossi (Picea abies), raccogliendo 138 campioni di aghi per indagare la presenza di elementi metallici nel tessuto vegetale. La sorpresa è arrivata quando, in quattro alberi, sono state trovate nanoparticelle d’oro. Non lingotti nascosti tra i rami, ma particelle infinitesimali (dell’ordine di un milionesimo di millimetro) intrappolate nei tessuti interni degli aghi.

La scoperta conferma che gli alberi possono “assorbire” metalli preziosi dal suolo attraverso le radici, un processo già osservato in passato per rame, nichel e zinco, ma mai documentato in modo così chiaramente per l’oro.

Il ruolo dei batteri: i “minatori invisibili”

Secondo la principale autrice dello studio, Kaisa Lehosmaa, ecologa dell’Università di Oulu, la chiave del mistero è nei batteri endofiti, minuscoli organismi che vivono in simbiosi all’interno delle piante. Questi microbi non solo aiutano gli alberi ad assorbire nutrienti, ma intervengono anche nel processo di biomineralizzazione: riescono cioè a “catturare” metalli disciolti nell’acqua che le radici assorbono dal terreno.

Nel caso degli abeti finlandesi, i batteri hanno formato biofilm – sottili strati composti da zuccheri e proteine – intorno alle nanoparticelle d’oro, isolandole per ridurne la tossicità e permettendo così all’albero di conservarle nei propri aghi senza danni. Le analisi hanno rivelato la presenza di diversi generi batterici, tra cui Cutibacterium e Corynebacterium, già noti per la loro capacità di interagire con i metalli.

Un nuovo modo per esplorare i giacimenti d’oro

Questa scoperta non significa che potremo raccogliere oro dagli alberi ma potrebbe sicuramente rivoluzionare l’estrazione mineraria, in Italia ferma da tempo. Come spiega Lehosmaa su Live Science, la presenza di nanoparticelle d’oro nelle piante può essere un indicatore naturale di depositi auriferi sotterranei. In altre parole, analizzare le foglie e gli aghi degli alberi potrebbe diventare un metodo ecologico per individuare giacimenti nascosti, riducendo la necessità di scavi invasivi e costosi.

La ricerca apre dunque la strada alla cosiddetta “bioprospezione mineraria”, una pratica che sfrutta le piante e i loro microbi come biosensori del sottosuolo. Un approccio decisamente più sostenibile rispetto all’esplorazione tradizionale, e già sperimentato per il rilevamento di altri metalli pesanti. Senza contare che anche i vulcani sono pieni di giacimenti d’oro.

Il fatto che solo 4 alberi su 23 presentassero nanoparticelle d’oro indica anche che il fenomeno è raro, ma non casuale. Gli studiosi hanno osservato che nei campioni con presenza d’oro la diversità microbica era più bassa, suggerendo che solo alcune specie batteriche hanno la capacità di concentrare i metalli preziosi. Questo dato apre nuove domande sulla relazione tra biodiversità microbica e accumulo minerale, un campo ancora poco esplorato che potrebbe fornire indizi preziosi per la biotecnologia e la geochimica.

Nonostante le quantità d’oro siano microscopiche (sono troppo piccole per avere un valore economico diretto) la scoperta rappresenta un importante passo avanti nel comprendere come gli ecosistemi interagiscono con i minerali del sottosuolo.