Quando un momento di piacere può trasformarsi in qualcosa di decisamente diverso: un avventore del reparto pasticceria di Costco, una delle più grandi catene di ipermercati al mondo, s’era comprato un muffin ma dopo il primo morso ha visto qualcosa di strano muoversi nel dolce.

“Ho trovato una lumaca dentro un muffin alla cream e mirtilli – ha svelato lo sfortunato acquirente, autore video – Ho immediatamente chiuso la confezione e ho riportato tutto alla cassa per farmi rimborsare”.

I responsabili del reparto si sono ovviamente scusati, dando un muffin ‘buono’ al cliente e avviando un’indagine interna per capire come l’animale sia potuto finire nel dolce.

Video tratto da: IPA / KameraOne