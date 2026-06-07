C’è chi pensa che su un albero si trovino solo uccellini e gattini e che il lavoro della polizia sia esclusivamente quello di inseguire criminali, gestire emergenze o mantenere l’ordine pubblico. Ma non è così. In Arizona, infatti, gli agenti si sono trovati alle prese con un caso decisamente fuori dal comune: convincere un orso che un arbusto non è esattamente il luogo ideale per trascorrere la giornata.

La vicenda, che è diventata virale grazie a un video, è avvenuta a Rancho Sahuarita, una tranquilla comunità a circa 30 chilometri da Tucson, dove da giorni i residenti segnalavano avvistamenti di un orso particolarmente curioso. L’animale, forse stanco delle solite passeggiate nei boschi o magari desideroso di una vista panoramica sul quartiere, ha deciso di arrampicarsi e di stabilirsi comodamente tra i rami.

La scelta atipica di un orso in città

Quando i residenti si sono accorti dell’orso sull’albero è scattata l’operazione di recupero, con una squadra composta da agenti del dipartimento di polizia locale e funzionari dell’Arizona Game and Fish Department. Il piano era semplice sulla carta: sedare l’orso, aspettare che la gravità facesse il suo lavoro e raccoglierlo al volo con un enorme telo. Nella pratica, però, la scena sembrava uscita da una commedia slapstick girata nel cuore del deserto.

Il video pubblicato dagli agenti mostra infatti gli operatori schierati sotto l’albero, tutti con gli occhi puntati verso l’alto come una squadra di baseball in attesa di una palla altissima. Intanto l’animale, progressivamente stordito dal tranquillante, oscillava tra i rami con la grazia di un pendolo particolarmente peloso.

“Sta arrivando”, si sente dire nel filmato. Poi ancora: “Credo sia rimasta incastrato”. Un commento che ha aumentato ulteriormente la suspense, trasformando il salvataggio in una sorta di finale olimpico tra uomini, telo e forza di gravità.

Tutto è bene quel che finisce bene

Quando finalmente l’orso ha deciso di arrendersi alle leggi della fisica, il risultato è stato spettacolare: una caduta controllata direttamente nel telo tenuto dagli operatori. Un perfetto lavoro di squadra che ha evitato all’animale qualsiasi conseguenza e che ha garantito un lieto fine alla vicenda, in piena sicurezza. Poco dopo, infatti, l’orso è stato trasferito in una zona più adatta alla sua vita selvatica.

Ma se il salvataggio è stato un successo, il vero trionfo è arrivato online. Il video è diventato rapidamente virale, conquistando milioni di visualizzazioni e una valanga di commenti divertiti. Del resto, internet ha da sempre una passione smisurata per due categorie di contenuti: gli animali e le situazioni assurde. Qui c’erano entrambe.

Gli utenti hanno paragonato la scena a un esercizio dei vigili del fuoco, a una partita di beach volley e perfino a un numero da circo. Altri hanno scherzato sul fatto che l’orso fosse probabilmente l’unico abitante del quartiere ad aver trovato un modo originale per sfuggire al caldo dell’Arizona.

In un’epoca in cui le notizie sono spesso dominate da tensioni e polemiche, vedere una squadra di agenti e biologi che si coordina per acchiappare al volo un orso addormentato ha offerto agli utenti una rara occasione per sorridere. E così, nel giro di poche ore, quella che doveva essere una semplice operazione di recupero si è trasformata in uno dei filmati più improbabili e condivisi del momento. Perché alla fine, diciamolo, internet può resistere a molte cose. Ma non a un orso che cade da un albero e viene preso al volo come una gigantesca palla di pelo.