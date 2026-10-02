In Giappone, un incontro ravvicinato con la fauna selvatica si è trasformato in pochi secondi in un incubo. L’episodio è avvenuto nella parte settentrionale della prefettura di Hokkaido, dove una dashcam ha ripreso il momento in cui un orso bruno si è avvicinato a un’auto e ha finito per colpire il cofano con il corpo. La polizia giapponese ha successivamente diffuso le immagini dell’accaduto, mostrando quanto possa essere imprevedibile un incontro con un grande animale selvatico.

L’attacco improvviso dell’orso bruno ripreso dalla dashcam

La vicenda risale a martedì 29 settembre 2026, quando due orsi bruni, probabilmente una femmina e il suo cucciolo, sono stati avvistati nei pressi della strada. La loro presenza ha costretto il conducente a fermare l’auto. Poco dopo, l’esemplare più grande si è diretto verso il veicolo e si è scagliato contro il cofano, prima di allontanarsi rapidamente. A bordo c’era una sola persona e, secondo quanto riferito dall’emittente pubblica NHK, non si sono registrati feriti.

Il comportamento dell’animale va però letto nel contesto delle dinamiche tipiche degli orsi bruni. Nonostante la loro fama di animali aggressivi, questi mammiferi hanno generalmente un’indole schiva e tendono a evitare il contatto con l’uomo. Una situazione ravvicinata può comunque cambiare quando l’animale viene sorpreso, si sente minacciato o, come potrebbe essere accaduto in questo caso, una femmina percepisce un pericolo per il proprio piccolo. La presenza di una madre con la prole è infatti una delle circostanze in cui un orso può assumere un atteggiamento difensivo. L’episodio di Hokkaido mostra quindi quanto sia importante mantenere le distanze quando ci si trova davanti a un animale selvatico, anche quando il suo comportamento abituale è tutt’altro che aggressivo.