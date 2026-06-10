Orso in città: scatta l'inseguimento

Un orso è stato avvistato a Oga, nei pressi di Bormio, in Valdisotto: l’animale è stato ripreso da un automobilista mentre correva di notte lungo le strade del paese. L’orso è poi uscito dal centro abitato per rifugiarsi nei boschi.

L”incursione’ dell’orso in città è probabilmente legata alle zone di transito di questa specie, che periodicamente si sposta in cerca di partner o di territori di caccia.

Da sottolineare come il comportamento dell’automobilista non sia stato il migliore: in casi come questo, infatti, bisognerebbe evitare di inseguire l’orso, con il rischio di provocarne una reazione o comunque di agitarlo.

Il video ha avuto una grande diffusione sui social grazie al re-posting fatto da Massimo Sertori, Assessore di Regione Lombardia.

Video tratto da: Facebook / Massimo Sertori