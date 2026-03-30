Durante la Seconda guerra mondiale, alcune navi giapponesi vennero utilizzate per trasportare prigionieri di guerra verso campi di lavoro sparsi nel Sud-Est asiatico. Molte erano imbarcazioni civili riadattate, spesso senza alcun segno distintivo. Questo le rendeva bersagli per gli attacchi alleati, con conseguenze devastanti.

Le condizioni a bordo erano estreme: sovraffollamento, scarsità di acqua e cibo, temperature insopportabili e totale assenza di assistenza medica. Per molti prigionieri, il viaggio si trasformava in una condanna anticipata, e da qui nasce il nome Hell Ship. Tra queste navi c’era la Ōryoku Maru, affondata nel 1944 nelle acque delle Filippine durante un attacco aereo americano, ignaro della presenza di prigionieri a bordo.

Il relitto della Ōryoku Maru: un cimitero sommerso

Oggi quel relitto giace nella Subic Bay, a poche centinaia di metri dalla costa dell’isola di Luzón. Si tratta di una vera e propria tomba subacquea e si stima che all’interno della nave possano esserci ancora i resti di circa 250 prigionieri di guerra, in gran parte statunitensi.

Il contesto in cui si trova il relitto rende l’operazione tutt’altro che semplice. I sedimenti accumulati nel tempo, sabbia e limo trasportati da correnti e fiumi vicini, hanno coperto gran parte della struttura. La visibilità è ridottissima e ciò che resta della nave è ormai un intreccio di metallo deformato, reso ancora più instabile da interventi successivi che ne hanno compromesso ulteriormente l’integrità.

A questo si aggiungono condizioni ambientali complesse, tra cui il rischio di tempeste tropicali. Anche se la profondità di circa 27 metri non è proibitiva, il contesto operativo è estremamente delicato.

L’operazione americana: tra memoria e tecnologia

A guidare il recupero è la DPAA (Defense POW/MIA Accounting Agency), l’agenzia del Pentagono incaricata di riportare a casa i militari dispersi. Il team sul campo è composto da sommozzatori specializzati e supportato da tecnologie avanzate, fondamentali per operare in un ambiente così ostile.

L’operazione prevede l’utilizzo di sonar, magnetometri e sistemi di mappatura tridimensionale per identificare le aree più promettenti. A terra, un gruppo di antropologi forensi lavora sull’analisi dei resti e sul confronto del DNA, con l’obiettivo di restituire un’identità a chi, per decenni, è rimasto senza nome.

Il lavoro sarà lungo: gli stessi responsabili hanno parlato apertamente di anni necessari per completare l’intero processo. Non esiste alcuna garanzia sullo stato di conservazione dei resti, né sulla possibilità di recuperarli in modo identificabile.

Perché recuperarla proprio adesso? Il peso della geopolitica

La motivazione ufficiale è chiara: mantenere una promessa alle famiglie dei caduti. Riportare a casa i resti dei soldati dispersi è da sempre una priorità per gli Stati Uniti, anche a distanza di decenni. Ma il tempismo solleva interrogativi. L’operazione si svolge in un’area altamente strategica, il Mar Cinese Meridionale, al centro di tensioni crescenti tra Stati Uniti e Cina. Le acque della Subic Bay si trovano a poche centinaia di miglia nautiche da Taiwan, uno dei principali punti di frizione geopolitica degli ultimi anni.

La presenza di navi e mezzi militari statunitensi nella zona, autorizzata dal governo filippino, potrebbe avere anche una funzione indiretta: rafforzare la presenza americana in un’area cruciale, monitorare le attività cinesi e consolidare alleanze regionali.

Il recupero della Ōryoku Maru sembra così assumere una doppia valenza. Da un lato è un’operazione umanitaria e storica, ma dall’altro è un’azione che si inserisce in una strategia più ampia di presidio e influenza militare. Da una parte c’è il tentativo di chiudere un capitolo aperto da oltre ottant’anni, restituendo dignità ai caduti e risposte alle famiglie. Dall’altra c’è una presenza operativa in un’area sensibile, che inevitabilmente assume anche un significato strategico.