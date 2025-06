Non è la prima volta che, mettendo padroni e cani a confronto, si scopre che si somigliano. Suggestione o realtà? Risponde la scienza e lo fa sia sul piano fisico che caratteriale. Si tratta di peculiarità che incidono sulla qualità della relazione.

Nella fattispecie, 15 studi diversi hanno analizzato le somiglianze tra coppie composte fra essere umano e animale domestico e sono stati rinvenuti dei risultati interessanti sul piano dell’interazione. Non è raro che un cane e il suo proprietario condividano caratteristiche come la socialità, il nervosismo, l’essere introversi oppure – al contrario – estroversi.

In cosa si somigliano cani e proprietari

Sul piano fisico, sono state trovate delle similitudini soprattutto fra le persone e gli esemplari di razza. Capita spesso che la lunghezza del pelo o delle orecchie cammini di pari passo con proprietari che presentano una chioma fluente. Di contro, pare che chi ha i capelli corti preferisca animali con il mantello raso o con le orecchie meno vistose.

Altri studi hanno evidenziato una correlazione tra l’indice di massa corporea dei proprietari e quello dei loro cani. È facile infatti che, condividendo un determinato stile di vita, si abbia in comune anche alcune caratteristiche della fisicità. Il peso è strettamente correlato all’alimentazione e l’obesità si riscontra in chi segue un regime sbilanciato. È facile che una persona poco attenta alla sua dieta, sia superficiale rispetto a quella del proprio animale domestico.

Pare che non si tratti solo di questionari a cui hanno risposto i proprietari che, in quanto tali, possono essere di parte (anche a livello inconscio). Anche perfetti estranei, a cui è stato chiesto di abbinare le foto di cani e padroni, hanno indovinato nella maggior parte dei casi. E lo hanno fatto in base alle somiglianze che hanno percepito.

Perché padroni e cani presentano delle somiglianze

Perché padroni e cani si somigliano? Potrebbe avere a che fare con la storia evolutiva dell’uomo, che tende a cercare persone a lui affini. Lo stesso pare si verifichi nella scelta del cane. In sostanza, si cerca una maggiore prevedibilità e stabilità comportamentale. A incidere possono essere anche gli scambi emotivi, una sorta di regolazione reciproca e di rinforzo comportamentale che si verifica tramite l’osservazione e l’imitazione.

Inoltre, le aspettative possono avere un ruolo determinante nella relazione. Possono indurre a proiettare caratteristiche simili a quelle umane sugli animali, invece che vederli per quello che sono davvero, nascondendo anche un lato oscuro dei cani.

Fra cane e padrone non è solo una questione di punti in comune

La relazione padrone-cane non è positiva e appagante soltanto nel caso in cui si riscontrino somiglianze fisiche e/o caratteriali. Spesso soggetti diversi mitigano e migliorano aspetti del temperamento del compagno di avventure. Per esempio, un animale attivo può rendere meno sedentaria una persona pigra e un proprietario pacato può smussare i lati del carattere più irruenti del cane. Inoltre, questi pelosi hanno un’empatia molto spiccata, riescono a percepire determinati stati d’animo ed essere da supporto. È più una questione di compatibilità che di somiglianza, come succede in tutti i rapporti d’altronde. Anche fra cani talmente differenti da battere un record.

Infine, la somiglianza può subentrare in un secondo momento, non essere immediata. Non a caso si dice “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare”. È un detto popolare che spiega come la frequentazione possa influenzare l’indole. Più è stretto e intimo un rapporto, più è facile che questo accada. L’importante, in conclusione, è che funzioni.