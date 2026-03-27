Negli ultimi anni il modo di pagare degli italiani è cambiato profondamente. Sempre più spesso, al momento di saldare il conto, si avvicina la carta o lo smartphone o lo smartwatch al POS senza nemmeno estrarlo dal portafoglio. Il contactless è diventato la norma, mentre il contante viene utilizzato sempre meno. Una trasformazione che non riguarda solo la comodità, ma anche la sicurezza e la tracciabilità dei pagamenti. In questo scenario, però, è fondamentale conoscere i propri diritti: non tutti i comportamenti adottati dagli esercenti sono leciti, e sapere cosa è consentito e cosa no può fare davvero la differenza.

Attenzione a questi comportamenti quando paghi con carta

Pagare con carta, oggi, è un gesto quotidiano. Ma proprio perché è così diffuso, capita ancora di imbattersi in situazioni poco chiare o apertamente scorrette. Una delle più comuni riguarda la richiesta di un importo minimo per poter utilizzare il POS. Quante volte ci si sente dire “sotto i 5 euro non accettiamo carte”? Ecco, questa pratica non è legale. Il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 obbliga commercianti, professionisti e artigiani ad accettare pagamenti elettronici per qualsiasi cifra, anche per pochi centesimi.

L’unica eccezione ammessa riguarda problemi tecnici reali, come un guasto al dispositivo o l’assenza di connessione. Ma attenzione: non può diventare una giustificazione ricorrente. Se il rifiuto non è motivato da un impedimento oggettivo, il cliente ha tutto il diritto di segnalarlo alle autorità competenti, con sanzioni che prevedono una quota fissa e una variabile proporzionale all’importo negato.

Un altro comportamento da tenere d’occhio è l’aggiunta di costi extra per chi paga con carta. Alcuni esercenti provano a giustificarsi parlando di commissioni bancarie, ma la legge è chiara anche su questo punto: non è possibile applicare sovrapprezzi ai clienti per l’utilizzo di strumenti elettronici. Le eventuali commissioni sono a carico del commerciante e, nella maggior parte dei casi, si tratta di percentuali piuttosto contenute, variano generalmente tra l’1% e il 2% dell’importo transato, con costi medi di circa 0,7% per bancomat e 1,2% per carte di credito.

Che differenza c’è tra carta di debito e di credito?

Quando si parla di pagamenti elettronici, spesso si fa confusione tra carta di debito e carta di credito. In realtà, la differenza principale è piuttosto semplice e riguarda il momento in cui il denaro viene effettivamente prelevato.

Con la carta di debito, la spesa viene addebitata immediatamente sul conto corrente. In pratica, si possono utilizzare solo i soldi realmente disponibili, di conseguenza se il saldo non è sufficiente, il pagamento non va a buon fine. È lo strumento più diffuso per le spese quotidiane proprio perché consente un controllo diretto e immediato delle proprie finanze.

La carta di credito, invece, funziona in modo diverso. In questo caso è la banca ad anticipare l’importo, che verrà poi addebitato in un secondo momento, di solito a fine mese. Questo significa che non si utilizza il saldo del conto, ma un limite di spesa prestabilito, chiamato plafond. Una soluzione utile, ad esempio, per prenotazioni di hotel, noleggi auto o acquisti più importanti.

Ci sono differenze anche sul piano dei costi: le carte di debito tendono ad avere canoni più bassi o addirittura nulli, mentre quelle di credito possono prevedere spese di gestione più elevate e commissioni in alcune situazioni, come il prelievo di contante.