Un incidente durante i lavori di ampliamento della Diga di Tarbela, in Pakistan, ha provocato un’improvvisa inondazione all’interno del cantiere. L’episodio si è verificato il 9 novembre 2026 e ha coinvolto alcune delle strutture interessate dal progetto idroelettrico in corso. Le attività sono state immediatamente sospese e i lavoratori evacuati. Un operaio è stato trascinato dalla corrente, ma fortunatamente è stato tratto in salvo dai soccorritori. Non sono state segnalate vittime.

Crollo roccioso alla Diga di Tarbela: un’inondazione improvvisa scuote il cantiere

Il cedimento si è verificato durante le operazioni di scavo del Fifth Extension Hydropower Project (T-5), nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan. Una formazione rocciosa particolarmente debole ha ceduto, permettendo all’acqua presente nella vasca di presa di riversarsi nel tunnel di collegamento e nella centrale idroelettrica ancora in costruzione. L’improvvisa fuoriuscita ha interessato in particolare il Tunnel numero 5 e le aree circostanti, provocando anche una breccia nel terrapieno di protezione.

Di fronte all’emergenza, le autorità hanno ordinato l’interruzione immediata dei lavori e l’evacuazione di tutto il personale presente nel cantiere. Durante l’inondazione, un operaio è stato trascinato dalla corrente, ma il personale di emergenza è riuscito a raggiungerlo e a metterlo in salvo.

Dopo aver evacuato l’area, sono iniziate le operazioni per gestire l’acqua accumulata nelle strutture coinvolte. In particolare, la vasca di presa è stata svuotata, mentre per la centrale idroelettrica sono state avviate le attività di drenaggio. Le autorità hanno inoltre aperto un’indagine per ricostruire le cause dell’incidente. I funzionari stanno valutando sia i danni provocati dal cedimento sia le condizioni di sicurezza del cantiere, prima di stabilire quando sarà possibile riprendere i lavori.