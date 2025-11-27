C’è un’oscura azienda che rappresenta il crocevia più emblematico tra AI, difesa e governance dei dati dell’occidente. Il suo operato ha molta più influenza di quanto si possa immaginare, nonostante la sua scarsa esposizione mediatica. Si tratta di Palantir, impresa diventata in pochi anni uno dei nomi più discussi della nuova corsa all’intelligenza artificiale.

Cos’è Palantir e quando è nata

Palantir è nata dopo l’11 settembre 2001 per aiutare la CIA a individuare e cacciare i terroristi. La società privata è stata fondata nel 2003 e, oggi, gestisce con l’intelligenza artificiale guerre, sanità e logistica dei Paesi occidentali.

L’azienda statunitense è specializzata nell’analisi dei big data e ha sede a Denver in Colorado. A crearla sono stati Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale, Stephen Cohen e Alex Karp.

A dare un po’ l’idea di quale sia la vera natura dell’impresa è il che deriva dai palantiri, le “Pietre Veggenti” della saga fantasy Il Signore degli Anelli. Nell’immaginario dei romanzi, chi possedeva queste pietre poteva osservare la realtà da lontano.

I tre principali prodotti dell’azienda sono Gotham, Apollo e Foundry. Inizialmente, i principali clienti dell’azienda sono state le agenzie federali statunitensi, poi gradualmente si sono aggiunte anche agenzie governative di altri paesi nonché aziende private che operano in ambito finanziario e dell’assistenza sanitaria.

Peter Thiel ha affermato che Palantir è una società in grado di applicare software simili ai sistemi di riconoscimento delle frodi di PayPal per “ridurre il terrorismo preservando al contempo le libertà civili”.

Cosa fa Palantir e perché “controlla il mondo”

Come detto, i principali prodotti di Palantir sono Gotham, Apollo e Foundry.

Gotham viene usato in teatri di guerra per integrare intelligenza sul campo, immagini satellitari, log di droni e archivi militari, fino a progetti come TITAN, nodo tattico che usa AI per aggregare feed da più sensori e accorciare il ciclo tra identificazione di un bersaglio e ingaggio.

La stessa logica vale per operazioni antiterrorismo, programmi di controinsurrezione e supporto ai comandi con strumenti di simulazione e targeting.

Foundry è diretto alle fabbriche, alle banche e agli ospedali. Di base crea un “gemello digitale” dell’organizzazione, con linee produttive, fornitori, pazienti o asset finanziari rappresentati come oggetti collegati tra loro da relazioni e flussi.

Su questo gemello digitale si costruiscono applicazioni per prevedere la domanda, la manutenzione, per ottimizzare la logistica o le analisi cliniche, spesso con integrazione diretta di modelli di AI.

Apollo è un sistema di delivery continuo che consente di distribuire e aggiornare Gotham e Foundry in ambienti ibridi – cloud pubblici, infrastrutture on‑premise ultra‑sicure, edge in teatri bellici – gestendo policy e vincoli di connettività.

Nel novembre 2014 la società è stata valutata 15 miliardi di dollari. Nel febbraio 2016 Palantir ha acquisito Kimono Labs, una startup che semplifica la raccolta di informazioni da siti web pubblici e ad agosto dello stesso anno ha comprato anche la startup di visualizzazione dei dati Silk.

Nel 2020 Palantir è diventata una delle quattro grandi aziende tecnologiche che collaborano con il National Health Service, il servizio sanitario nazionale britannico, per sostenere gli sforzi contro il Covid-19 con la fornitura del software di Palantir Foundry e, entro aprile 2020, diversi paesi hanno utilizzato la tecnologia di Palantir per tracciare e contenere il contagio.

L’azienda ha anche sviluppato Tiberius, un software per l’assegnazione dei vaccini, utilizzato negli Stati Uniti.

Nel dicembre 2020 Palantir si è aggiudicata un contratto da 44,4 milioni di dollari dalla Food and Drug Administration statunitense, aumentando il valore delle sue azioni di circa il 21%.

Da marzo 2025, inoltre, l’impresa fornisce alla Nato un sistema di analisi tramite IA per le operazioni militari nella guerra in Ucraina deenominato Maven smart system (Mss Nato).

Con la diramazione della sua attività in diversi settori di primaria importanza come la sanità, la finanza e la difesa, e la diffusione dei suoi servizi in diversi Paesi, di fatto Palantir sarebbe in grado di sorvegliare l’Occidente.