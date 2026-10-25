Un grattacielo di 18 piani crolla in pochi secondi, ripiegandosi su sé stesso tra una nuvola di polvere e il rumore delle cariche esplosive. È quanto accaduto il 24 ottobre 2026 a Chamblee, città dell’area metropolitana di Atlanta, nello Stato americano della Georgia. L’edificio, rimasto vuoto dopo il trasferimento degli uffici pubblici che lo occupavano, è stato abbattuto attraverso una demolizione controllata programmata da tempo.

Le immagini mostrano la struttura perdere rapidamente stabilità e crollare verso il basso in una manciata di secondi. L’intervento è stato eseguito da una squadra specializzata, che ha predisposto le cariche per far ricadere la torre all’interno della propria impronta, limitando per quanto possibile l’impatto sulle aree circostanti.

L’implosione del grattacielo a Chamblee

Il crollo del grattacielo è avvenuto alle 7:45 del mattino, ora locale, nell’area di 1800 Century Boulevard, nei pressi di Clairmont Road e dell’autostrada Interstate 85. Secondo le informazioni diffuse dalle emittenti locali, l’edificio è sparito in circa due o tre secondi, mentre una nube di polvere si sollevava sopra il sito.

L’operazione era stata preparata nei mesi precedenti. Gli addetti avevano lavorato alla rimozione delle finestre e allo svuotamento degli interni, predisponendo la struttura alla detonazione. Le autorità avevano inoltre previsto chiusure stradali e un perimetro di sicurezza di circa 750 piedi, pari a 229 metri, per tenere lontane le persone dalla zona interessata.

La torre aveva una caratteristica particolare: la pianta triangolare, che ha richiesto accorgimenti tecnici specifici nella pianificazione dell’implosione. Secondo quanto riferito dall’impresa incaricata, la gestione delle cariche e dei tempi di detonazione è stata fondamentale per controllare la direzione del crollo.

Dal Dipartimento delle Entrate agli uffici di CBS News Atlanta

L’edificio era conosciuto per aver ospitato il Georgia Department of Revenue, l’agenzia statale responsabile dell’amministrazione fiscale. La struttura era stata costruita nel 1981 e aveva rappresentato per anni un punto di riferimento nel panorama degli uffici della zona.

La torre era stata utilizzata precedentemente anche dal bureau di CBS News ad Atlanta. Con il trasferimento degli uffici del Dipartimento delle Entrate in una sede più moderna, l’immobile era rimasto senza occupanti e aveva perso la sua funzione originaria.

Il trasferimento dell’agenzia statale si è completato nel 2025. Da quel momento, il futuro dell’edificio è stato oggetto di valutazioni, mentre la proprietà cercava una soluzione per un immobile ormai difficile da riutilizzare.

Il progetto di trasformazione in appartamenti abbandonati

Prima della decisione di demolire la torre, era stata valutata la possibilità di convertirla in un complesso residenziale con 289 appartamenti. Il progetto, dal valore stimato di circa 91 milioni di dollari, aveva ricevuto anche un sostegno fiscale da parte dell’ente di sviluppo della contea di DeKalb.

L’ipotesi, tuttavia, non è andata avanti. I costi e le difficoltà tecniche legate alla trasformazione di un vecchio edificio per uffici in abitazioni hanno contribuito a rendere impraticabile l’operazione.

La demolizione apre ora una nuova fase per l’area, ma il progetto definitivo per il terreno non è stato ancora annunciato pubblicamente. Adesso lo spazio occupato dalla torre dovrebbe essere utilizzato temporaneamente per la gestione delle acque piovane.

L’abbattimento di Chamblee si inserisce in una tendenza più ampia che interessa diverse aree degli Stati Uniti: edifici per uffici rimasti vuoti dopo il cambiamento delle esigenze aziendali vengono demoliti o ripensati, quando il recupero non risulta economicamente sostenibile.