Il Palio di Siena non è soltanto una corsa di cavalli, ma una tradizione che scandisce l’estate senese attraverso due appuntamenti fissi: il Palio di Provenzano, che si corre il 2 luglio, e il Palio dell’Assunta, in programma il 16 agosto. È proprio quest’ultimo a essere al centro dell’attenzione in questi giorni: nel 2026 la Carriera dell’Assunta è stata rinviata prima il 16 agosto e poi nuovamente il 17 a causa del maltempo. La pioggia, infatti, ha reso impraticabile il tufo steso in Piazza del Campo. Il Comune di Siena ha indicato il 18 agosto come nuova data, sempre subordinata alle condizioni atmosferiche. Ma perché il Palio si corre due volte all’anno? E soprattutto, che cos’è esattamente il tufo che in questi giorni ha costretto a rimandare la corsa? Per capirlo bisogna entrare nel cuore della tradizione senese, dove ogni elemento della manifestazione, dalla pista alla bandiera esposta a Palazzo Pubblico, ha un significato preciso.

Perché il Palio si corre due volte l’anno e che cos’è il tufo

Le due Carriere ufficiali del Palio di Siena hanno origini e ricorrenze diverse. Il 2 luglio si corre il Palio di Provenzano, dedicato alla Madonna di Provenzano e legato alla festa della Visitazione. Il 16 agosto, invece, si corre il Palio dell’Assunta, dedicato alla Madonna Assunta, festa religiosa particolarmente importante per la città. Le due date sono quindi legate alla tradizione religiosa e civile senese e sono diventate due appuntamenti imprescindibili per le contrade.

Il meccanismo è simile in entrambe le occasioni: le contrade partecipanti si sfidano nella celebre corsa di Piazza del Campo, con tre giri della pista e una gara che dura generalmente poco più di un minuto. A rendere possibile la corsa c’è un elemento che in questi giorni è diventato protagonista delle cronache: il tufo.

Con questo termine si indica, nel linguaggio del Palio, il particolare fondo preparato nella piazza per creare la pista che consiste in una speciale miscela di terra sabbiosa, argillosa, limosa e arenaria. Non bisogna quindi pensare semplicemente alla roccia vulcanica che in geologia viene chiamata tufo: nel contesto della corsa, la parola indica il terreno che viene steso e preparato appositamente lungo il percorso dei cavalli. La sua consistenza è fondamentale perché deve garantire agli animali una superficie adeguata per correre e affrontare le curve molto strette di Piazza del Campo.

Ed è proprio qui che entra in gioco la pioggia. Quando il fondo viene bagnato, le sue caratteristiche cambiano e la pista può diventare troppo pesante, scivolosa o comunque non adatta a una corsa nella quale cavalli e fantini affrontano velocità elevate e curve impegnative. Per questo il maltempo non rappresenta semplicemente un inconveniente organizzativo: può incidere direttamente sulla sicurezza della Carriera. Il Comune di Siena ha spiegato che la pioggia caduta il 16 e il 17 agosto ha reso nuovamente impraticabile il tufo, portando al rinvio del Palio.

La bandiera verde e il programma del Palio dell’Assunta

Nel 2026 a Siena è comparso più volte un simbolo che può lasciare perplessi chi non conosce la tradizione: la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico. Nel contesto del Palio, l’esposizione della bandiera verde comunica che la Carriera non può essere disputata nella giornata prevista e viene quindi rinviata. È quanto accaduto sia domenica 16 sia lunedì 17 agosto 2026, quando il maltempo ha impedito di utilizzare la pista in sicurezza.

La bandiera verde, dunque, non indica che il Palio è stato annullato. La corsa viene semplicemente rimandata, in attesa che le condizioni consentano di preparare e utilizzare nuovamente la pista. Se il meteo del 18 agosto lo permetterà, il programma resterà quello già stabilito dal Comune.

La giornata comincia con gli spari del mortaretto: il primo preavviso è previsto alle 15, mentre il secondo è alle 15.30. Alle 16.10 è previsto l’inizio dello sgombero della pista, necessario per preparare Piazza del Campo alle fasi successive. Alle 16.45 è in programma la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo e alle 16.50 l’ingresso del Corteo Storico in Piazza del Campo. Si tratta di uno dei momenti più riconoscibili del Palio, con le contrade e le loro rappresentanze che attraversano la piazza in un corteo ricco di costumi, colori e simboli della storia senese.

Il momento più atteso arriva alle 19, quando è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Carriera. Anche questo orario, naturalmente, resta legato alle condizioni della pista e del meteo. Il Comune ha inoltre comunicato che, dalle 16 alle 18, l’accesso a Piazza del Campo sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima esclusivamente da via Dupré, mentre per i palchi l’accesso sarà possibile fino alle 16.30.

Dunque, dopo due rinvii consecutivi, Siena guarda al 18 agosto con l’obiettivo di poter finalmente correre il Palio dell’Assunta. Ma la priorità resta la sicurezza: se il tufo non sarà nelle condizioni necessarie, la bandiera verde potrà tornare a essere esposta e la Carriera dovrà aspettare ancora. In una manifestazione in cui tutto sembra regolato da rituali antichi e orari precisi, anche il meteo può quindi avere l’ultima parola.