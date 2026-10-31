Una montagna di foglie colorate, qualche rotolamento qua e là e tanta voglia di giocare. I protagonisti di queste immagini divertenti sono alcuni panda giganti dello zoo di Schönbrunn, a Vienna, in Austria, che hanno trovato un modo decisamente originale per trascorrere le giornate autunnali. I guardiani hanno preparato per loro una sorpresa speciale: un mucchio di foglie secche mescolate a segatura, trasformando il recinto esterno in un’insolita area giochi. Il risultato? Scene irresistibili, con gli animali impegnati a rotolarsi, lanciare in aria le foglie e curiosare tra i nuovi materiali messi a disposizione.

I panda giganti allo zoo di Vienna

I protagonisti del video, realizzato il 27 ottobre 2026 si trovano allo Schönbrunn Zoo, uno dei giardini zoologici più conosciuti d’Europa, situato nella capitale austriaca. Qui i panda giganti possono trascorrere parte della giornata nei loro spazi all’aperto, dove vengono seguiti da un’équipe di guardiani che si occupa quotidianamente del loro benessere. Con l’arrivo dell’autunno, le temperature più fresche sembrano essere particolarmente apprezzate da questi animali, originari delle regioni montuose della Cina.

Proprio il clima rappresenta un elemento importante per comprendere il loro comportamento. In natura, infatti, i panda vivono prevalentemente nelle foreste di bambù, anche ad altitudini che possono raggiungere i 2.000 metri. Sono quindi abituati a temperature relativamente basse e ad ambienti caratterizzati da una vegetazione fitta. Secondo quanto spiegato da Renate Haider, responsabile della cura degli animali dello zoo, quando arriva l’autunno e le temperature diminuiscono, i panda si sentono particolarmente a proprio agio e amano trascorrere il tempo nei recinti esterni.

La stagione più fresca porta con sé anche un cambiamento nelle loro abitudini alimentari. In vista dell’inverno, infatti, aumenta il loro appetito e cresce il tempo dedicato alla ricerca e al consumo del cibo. Il bambù continua a rappresentare l’elemento principale della loro alimentazione, ma la giornata di questi animali non è fatta soltanto di pasti e riposo. Anche le attività di esplorazione e gioco hanno un ruolo importante, soprattutto quando vengono proposte dai guardiani attraverso iniziative specifiche.

È proprio in quest’ottica che è stata organizzata la sorpresa autunnale. L’équipe dello zoo ha preparato una miscela di foglie colorate e segatura, distribuendola negli spazi a disposizione degli animali. Un piccolo cambiamento nell’ambiente quotidiano, ma sufficiente a suscitare curiosità e interesse. L’obiettivo è offrire nuovi stimoli, permettendo ai panda di interagire con materiali e profumi diversi da quelli a cui sono normalmente abituati.

Come si divertono i panda

Le immagini mostrano alcuni momenti davvero buffi. I panda si avvicinano al mucchio di foglie e iniziano a esplorarlo, per poi lasciarsi andare a rotolamenti e movimenti che rendono la scena particolarmente divertente. Uno degli esemplari maschi, in particolare, sembra apprezzare immediatamente la nuova attività: si immerge tra le foglie, si muove nel mucchio e le lancia in aria, trasformando una semplice iniziativa dei guardiani in un vero e proprio momento di svago.

Non si tratta soltanto di un passatempo. Le attività di arricchimento ambientale sono fondamentali per gli animali che vivono in strutture zoologiche, perché permettono di stimolare curiosità, movimento ed esplorazione. Inserire nuovi elementi negli spazi in cui vivono significa offrire loro occasioni per manifestare comportamenti spontanei, evitando che la routine quotidiana diventi troppo ripetitiva. Le foglie, con le loro consistenze, i profumi e i rumori, rappresentano quindi uno stimolo interessante per questi mammiferi.

Del resto, i panda sono animali che dedicano gran parte della giornata a mangiare, digerire e riposare. Secondo le informazioni riportate da China Highlights, possono trascorrere fino a 14 ore al giorno alimentandosi, consumando grandi quantità di bambù. La loro dieta è composta principalmente da steli, germogli e foglie, mentre il resto del tempo viene dedicato soprattutto al riposo. Nonostante la loro corporatura robusta, sono anche animali piuttosto agili: sanno arrampicarsi sugli alberi e muoversi con una certa abilità, dimostrando capacità che non sempre si associano al loro aspetto apparentemente goffo.

Proprio per questo, momenti come quelli immortalati a Vienna permettono di scoprire un lato meno conosciuto della loro personalità. Quando non sono impegnati a cercare cibo o a riposare, possono mostrare curiosità e interesse verso ciò che li circonda, soprattutto se vengono introdotti nuovi stimoli.