Il pane abbrustolito e i tramezzini farciti sono parte integrante dei nostri menu giornalieri, dalla colazione alla cena. La fetta di pane brunito, imburrato e coperto di marmellata, o un toast con pomodoro, mozzarella e salumi sono delizie intramontabili e irrinunciabili.

Ce li concediamo come snack o come pasto completo quando non abbiamo tempo, variamo coperture o ripieni e sappiamo che il risultato sarà sempre ottimo. Ma siamo davvero sicuri di non sottovalutare i rischi per la salute di una “bruciacchiatura” eccessiva della crosta?

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ma anche l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, già da qualche anno stanno insistendo su questo punto. I prodotti da forno sono alimenti buonissimi, ma le cotture aggressive possono renderli pericolosi.

Ci sono infatti studi scientifici che evidenziano un problema da non sottovalutare: l’acrilammide. Si tratta di una sostanza che si forma durante la cottura di cibi amidacei, come il pane, quando le temperature eccedono i 120 °C, rendendo questi alimenti meno salubri.

Pane bruciato: il rischio acrilammide

L’acrilammide è un composto che si forma in modo naturale negli alimenti che contengono amidi, quando questi sono cotti ad alte temperature. L’AIRC la considera un “probabile cancerogeno per l’uomo”, gruppo 2A, dove troviamo anche glifosato e carne rossa.

Che significa? Nel gruppo 1 ci sono elementi con evidenza scientifica conclamata di legame con il cancro nell’uomo, come ad esempio l’amianto o il fumo di sigaretta, mentre per il 2A si parla di “alta probabilità”, ma sono ancora assenti studi definitivi e inconfutabili.

Ma ciò non significa che si debbano sottovalutare i possibili rischi per la salute di un consumo di alimenti contenenti acrilammide. Le autorità infatti suggeriscono cautela, senza allarmismi, ma ricordando che le possibilità di effetti negativi sono piuttosto elevate.

Lo suggeriscono i test effettuati su animali, su cui alti dosaggi di acrilammide si sono rivelati cancerogeni, senza ombra di dubbio. E per questo l’EFSA, sebbene non abbia stabilito una soglia di sicurezza accertata, raccomanda il più possibile di ridurre esposizione e consumo.

Gli alimenti coinvolti e le regole per limitare il problema

La lista di alimenti coinvolti dalla formazione dell’acrilammide comprende quelli ricchi di carboidrati e poveri di proteine, cucinati a secco a temperature elevate. Il rischio aumenta per i cibi carichi di asparagina, un amminoacido che si combina agli zuccheri riduttori.

Per questo il pane integrale o quello di segale, le cui farine contengono più asparagina, saranno in grado di produrre più acrilammide. E dicevamo, cottura a secco: significa che non basta un termometro sopra i 120 °C, ma anche l’assenza di acqua o vapore.

L’umidità, infatti, impedisce la cosiddetta reazione di Maillard, che rende croccante la crosta di pane, pizza, fette biscottate e biscotti. Ma allo stesso modo riduce la formazione di acrilammide, in quanto acqua e impasti idratati rendono la temperatura interna più bassa.

Per quanto riguarda la tostatura del pane, non dobbiamo sempre evitare di abbrustolirlo, ma con le dovute accortezze. Se il colore resta dorato o ambrato, il rischio è inferiore, ma se invece tende al marrone scuro o al nero, evitiamo di consumarlo, perché la quantità di acrilammide sarà maggiore.