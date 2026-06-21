Un gesto di straordinario coraggio ha trasformato un semplice panettiere nell’eroe del giorno e ha conquistato milioni di utenti sul web. Il video, ripreso dalle telecamere di sicurezza e diventato rapidamente virale, mostra il momento in cui un uomo salta a bordo di un furgone rimasto senza conducente, mentre sta scendendo lungo una strada in pendenza. L’uomo, mostrando una prontezza fuori dal comune, è riuscito a fermarlo prima che potesse causare un grave incidente.

L’episodio si è verificato il 17 giugno 2026 nel distretto di Mamak, ad Ankara, la capitale della Turchia. Protagonista della vicenda è Mesut Bakici, un panettiere che stava effettuando una normale consegna presso un negozio della zona quando si è trovato davanti a una situazione del tutto inaspettata.

Le immagini delle videocamere di sicurezza

Le immagini delle telecamere mostrano il veicolo che procede in retromarcia lungo una discesa, senza alcun conducente al volante. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone sarebbe stato lasciato parcheggiato senza il freno a mano inserito. Inoltre, il mezzo sarebbe rimasto con una marcia innestata, circostanza che avrebbe contribuito a farlo muovere in modo incontrollato.

Quando il panettiere eroe ha notato il veicolo avvicinarsi, ha immediatamente capito la gravità della situazione. Il pick-up stava infatti dirigendosi verso una zona frequentata da passanti e residenti, aumentando il rischio di conseguenze drammatiche.

Nonostante il pericolo, il protagonista del video ha deciso di intervenire. Quasi senza esitazione, si è avvicinato al mezzo in movimento, è riuscito a salire nella cabina e a prenderne il controllo. Con sangue freddo e riflessi saldi è riuscito a fermare il pick-up, evitando che continuasse la sua corsa lungo la strada. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

La gratitudine della comunità

Dopo l’intervento, i passanti si sono avvicinati per congratularsi con il panettiere e per ringraziarlo. In pochi minuti la notizia ha iniziato a circolare online e il filmato è stato condiviso migliaia di volte su piattaforme social e siti di informazione, attirando l’attenzione di utenti provenienti da diversi Paesi.

Intervistato dopo l’accaduto, Bakici ha raccontato quei momenti concitati. “Ero andato al negozio per consegnare il pane. Quando sono uscito ho visto un pick-up che si stava dirigendo verso di noi. La portiera era aperta. All’inizio ho esitato un po’ prima di intervenire, poi, rischiando la mia vita, sono riuscito a fermare il veicolo”, ha spiegato.

Il panettiere ha aggiunto di non aver visto i proprietari del mezzo sul posto e di essere convinto che il veicolo fosse stato lasciato senza le necessarie misure di sicurezza. “Abbiamo evitato un grande disastro“, ha dichiarato.

Particolarmente toccanti sono state le sue parole sui possibili rischi corsi dai più piccoli. “C’erano bambini che andavano in bicicletta. Forse ho salvato le loro vite. Le persone si sono avvicinate per ringraziarmi e congratularsi con me. Mi hanno definito l’eroe del giorno e ne sono molto felice”.

Grazie alle immagini diffuse online, il gesto di Mesut Bakici è diventato un simbolo di coraggio e senso civico. Una decisione presa in pochi secondi che, secondo molti utenti, potrebbe aver evitato conseguenze ben più gravi e trasformato una potenziale tragedia in una storia a lieto fine.