Panico a 4000 metri: il paracadute non si apre

Momenti di paura per un istruttore di volo, trovatosi alle prese con un malfunzionamento del suo paracadute a 4000 metri di altezza.

Saltato da un aereo per quello che sembrava un lancio col paracadute come tanti altri Brian Redfield, questo il nome del 39enne istruttore paracadutista, ha dovuto affrontare un problema che si sarebbe potuto rivelare mortale: il suo paracadute aveva infatti dei nodi imprevisti e non riusciva ad aprirsi regolarmente.

Alla fine, graie al suo sangue freddo e alla sua esperienza, Brian è riuscito a risolvere la questione quando era già arrivato a 2400 metri di altezza, per poi atterrare senza problemi sano e salvo.

Video tratto da: IPA / Brian Redfield Caters News