VIDEO
Cerca video
VIRALI 02 SETTEMBRE 2025

Panico a 4000 metri: il paracadute non si apre

Momenti di paura per un istruttore di volo, trovatosi alle prese con un malfunzionamento del suo paracadute a 4000 metri di altezza.

Saltato da un aereo per quello che sembrava un lancio col paracadute come tanti altri Brian Redfield, questo il nome del 39enne istruttore paracadutista, ha dovuto affrontare un problema che si sarebbe potuto rivelare mortale: il suo paracadute aveva infatti dei nodi imprevisti e non riusciva ad aprirsi regolarmente.

Alla fine, graie al suo sangue freddo e alla sua esperienza, Brian è riuscito a risolvere la questione quando era già arrivato a 2400 metri di altezza, per poi atterrare senza problemi sano e salvo.

Video tratto da: IPA / Brian Redfield Caters News

INCIDENTE
Panico a 4000 metri: il paracadute non si apre
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi