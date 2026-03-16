Panico al castello: crolla la storica torre medievale

Momenti di paura presso il castello di Escalona, nei pressi di Toledo, in Spagna, quando la torre di epoca medievale è improvvisamente crollata mentre i turisti stavano visitando il sito.

Pietre e detriti sono caduti sollevando nuvole di polvere mentre la struttura cedeva ma fortunatamente i visitatori presenti nelle vicinanze sono riusciti ad allontanarsi di corsa. Alla fine non si sono registrati feriti ma solo danni ad alcune auto parcheggiate nella zona.

Il castello era stato restaurato negli ultimi tempi dopo l’acquisizione da parte del Comune e la struttura era stata da poco riaperto al pubblico dopo oltre 50 anni di chiusura.

Tra le cause dell’incidente potrebbero esserci le pesanti piogge cadute negli ultimi tempi, con le relative infiltrazioni d’acqua che potrebbero aver indebolito la struttura della torre, provocandone il crollo.

Video tratto da: IPA / KameraOne