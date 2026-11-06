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VIRALI 06 NOVEMBRE 2026

Panico al distributore: motociclista prende fuoco

Redazione Virgilio Video

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Salvo per un soffio: un motociclista è riuscito ad evitare il peggio dopo che la sua moto ha preso improvvisamente fuoco ad un distributore mentre stava facendo rifornimento, con le fiamme che avevano già raggiunto le sue scarpe.

Le immagini riprese dalla dashcam di un’auto in attesa mostrano il motociclista seduto in sella al proprio veicolo, con il serbatoio aperto, quando improvvisamente divampano delle fiamme da sotto la moto. Nel giro di pochi secondi, l’incendio si propaga avvolgendo il mezzo e costringendo il centauro a scendere rapidamente e ad allontanarsi.

Tuttavia, anche le sue scarpe prendono fuoco durante la fuga; l’uomo inizia quindi a battere i piedi a terra nel tentativo di spegnere le fiamme. Fortunatamente, una persona presente sul posto accorre verso la moto in fiamme con un estintore, seguita poco dopo da un addetto della stazione di servizio e i due riescono a domare l’incendio prima che possa estendersi ulteriormente.

Un dipendente della stazione di servizio, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha confermato che il motociclista è rimasto illeso. Secondo i media locali, la moto ha riportato danni lievi, così come la parte esterna della pompa di benzina coinvolta nell’incidente.

La causa dell’incendio, verificatosi nell’area di sosta di Machap, in Malesia, non è stata ancora accertata ufficialmente.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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