Panico al porto: nave da crociera si capovolge per l'alta marea

La Mingzhu n. 7, una nave da crociera in disarmo e adibita a hotel galleggiante, si è capovolta al largo della costa di Wenzhou, in Cina. I media locali hanno riferito che l’imbarcazione di 158 metri era ferma da circa 14 anni e si è ribaltata durante l’alta marea. Le autorità hanno dichiarato che non ci sono stati feriti.

Nel filmatosi vede la Mingzhu n. 7 inclinarsi pericolosamente prima di adagiarsi parzialmente sommersa lungo Oujiang Road a Wenzhou, nella provincia di Zhejiang mentre le squadre di soccorso si sono radunate lungo la costa per mettere in sicurezza l’area e valutare la situazione. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine

La Mingzhu n.7 era stata costruita nel 2012 dalla Wenzhou Mingzhu Yacht Co. a un costo stimato di quasi 26 milioni di euro. L’imbarcazione ha avuto precedenti incidenti, tra cui una collisione con un ponte poco dopo il varo. Sembra inoltre che in passato abbia mostrato una tendenza a inclinarsi durante le maree eccezionalmente alte mentre era ormeggiata a Wenzhou.

Video tratto da: IPA / KameraOne