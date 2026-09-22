Panico all'arena: il toro salta oltre la recinzione e piomba sulla folla

Panico durante una corrida alla Plaza de Toros di Murcia, in Spagna: Malacara, un imponente toro di sei anni e, soprattutto, di mezza tonnellata, ha saltato la staccionata ed è finito in mezzo al pubblico della prima fila, salvatosi miracolosamente solo grazie alla barriera di cemento posta davanti a loro.

Tutto è nato quando uno dei toreri ha iniziato a ‘provocare’ l’animale, fase di rito durante una corrida: il toro ha così puntato l’uomo ma, mentre questi cercava riparo dalla sua carica dietro la staccionata di legno, è saltato finendo oltre la barriera e atterrando davanti agli atterriti spettatori.

“L’ho visto con i miei occhi: il toro ha scavalcato la recinzione finendo tra la folla. L’animale era fuori controllo – ha dichiarato Juan Perez, uno spettatore che era seduto qualche fila più indietro ma che è comunque rimasto sotto shock – È stata una fortuna incredibile che nessuno sia rimasto ferito. C’erano delle donne in quei posti e hanno rischiato di essere incornate dal toro”.

Il toro è stato poi riportato sulla sabbia per proseguire il combattimento prima di essere abbattuto dal torero Duarte Fernandes, che ha sferrato il colpo di grazia con il tradizionale ‘verduguillo’, una spada corta.

Il rapporto ufficiale dell’arena indica che Malacara era il sesto e ultimo toro del pomeriggio, durante la corrida a cavallo che ha chiuso la Fiera Taurina di Murcia. Peraltro Malacara non era nuovo a queste azione: nel corso dello stesso evento, il toro aveva già scavalcato due volte la barriera finendo nel corridoio di uscita.

Video tratto da: IPA / KameraOne