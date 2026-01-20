Panico all’aeroporto internazionale di Orlando: al momento dell’atterraggio, un aereo Airbus A321 della United Airlines proveniente da Chicago ha improvvisamente perso una ruota, dopo essere rimbalzato più volte sulla pista a causa dei forti venti che stavano colpendo la zona della Florida.

Fortunatamente, passeggeri ed equipaggio di bordo sono rimasti illesi: le autorità locali hanno comunque deciso di aprire un’inchiesta per verificare cause e responsabilità dell’incidente.

L’Aeroporto Internazionale di Orlando è il principale aeroporto della metropoli della Florida: si trova a circa a circa 11 km dal centro città e con quasi 20 milioni milioni di passeggeri è l’aeroporto più trafficato dello Stato e il settimo più trafficato di tutti gli Stati Uniti.