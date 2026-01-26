VIDEO
VIRALI 26 GENNAIO 2026

Panico in autostrada: esplode pick-up con bombole di GPL

Momenti di terrore su un’autostrada, quando un pick-up che trasportava bombole di GPL ha preso fuoco, causando un’impressionante esplosione.

Le autorità hanno sottolineato come solo il coraggio e la tempestività dell’autista abbiano evitato il peggio: accortosi delle prime fiamme, l’uomo è sceso dal pick-up e ha tolto più bombole possibile dal cassone, riducendo così l’entità dell’esplosione ed evitando possibili vittime.

L’incidente è avvenuto sull’autostrada Mumbai-Goa, nei pressi di Vashi Naka, a Pen, nel distretto di Raigad, nel Maharashtra, nell’India settentrionale.

