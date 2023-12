Panico in autostrada: materasso vola tra le corsie

Quante persone possono raccontare di essersi viste arrivare addosso un materasso in autostrada? Poche, probabilmente, anche se è difficile che il fatto di essere una di questi possa rallegrare Lily Schulz, che era passeggera che viaggiava un’auto sulla Main North Road a Elizabeth, nell’Australia meridionale.

Occhio al materasso!

Ad un certo punto, Lily ha notato che sul tetto di un veicolo poco avanti il suo e guidato da un anziano automobilista, c’era un materasso. Sfortunatamente, un po’ per il vento che soffiava, un po’ per la velocità dell’auto – che andava a circa 80 km/h – e un po’, probabilmente, perché non era legato a dovere, ad un certo punto il materasso s’è staccato dall’auto e ha iniziato a rimbalzare per le corsie,

Un rimbalzo morbido e fortunato

Alla fine il materasso atterrando proprio davanti all’auto di Lily che, fortunatamente, c’è passata sopra senza subire danni e – con tanto di ‘firma’ lasciata da uno dei pneumatici dell’auto di Lily – è stato quindi recuperato e spostato fuori dalla strada dal motociclista che stava sopraggiungendo alle spalle della donna. Non si sa, invece, se l’anziano guidatore sia tornato a recuperarlo…

Video tratto da: ARK Media