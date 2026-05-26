Panico in città: due rinoceronti si sfidano per le strade

Duello da brividi nelle vie di Sauraha, una cittadina del Nepal: due rinoceronti maschi si sfidano senza sosta mentre gli abitanti si allontano per non essere coinvolti nella lotta.
Con ogni probabilità i due rinoceronti si sarebbero sfidati per la supremazia sul territorio e sulla relativa popolazione femminile.
I due animali in azione nel video sono due esemplari di rinoceronte indiano (Rhinoceros unicornis), noto anche come rinoceronte a un corno solo.
Il Nepal ospita la seconda popolazione più grande al mondo di questa specie: nell’ultimo censimento avvenuto nel 2021 ne sono stati registrati 752 esemplari, concentrati principalmente nel Parco Nazionale di Bardia e nel Parco Nazionale di Chitwan, quest’ulimo vicino proprio alla città di Sauraha.
Video tratto da: IPA / KameraOne