VIDEO
Cerca video
VIRALI 26 MAGGIO 2026

Panico in città: due rinoceronti si sfidano per le strade

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Duello da brividi nelle vie di Sauraha, una cittadina del Nepal: due rinoceronti maschi si sfidano senza sosta mentre gli abitanti si allontano per non essere coinvolti nella lotta.

Con ogni probabilità i due rinoceronti si sarebbero sfidati per la supremazia sul territorio e sulla relativa popolazione femminile.

I due animali in azione nel video sono due esemplari di rinoceronte indiano (Rhinoceros unicornis), noto anche come rinoceronte a un corno solo.

Il Nepal ospita la seconda popolazione più grande al mondo di questa specie: nell’ultimo censimento avvenuto nel 2021 ne sono stati registrati 752 esemplari, concentrati principalmente nel Parco Nazionale di Bardia e nel Parco Nazionale di Chitwan, quest’ulimo vicino proprio alla città di Sauraha.

Video tratto da: IPA / KameraOne

ANIMALI VIRGILIOYT
Panico in città: due rinoceronti si sfidano per le strade
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi