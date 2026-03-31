Panico in giardino: duello tra varano e pitone. Chi vincerà?

Momenti di panico in un giardino di una casa privata a Samut Prakan, in Thailandia, dove il proprietario, Ploy Sang stava cercando di rilassarsi e s’è invece trovato improvvisamente ad assistere ad un duello mortale tra un varano e un pitone reticolato.

“Ho visto il varano trascinare il serpente dal canale a terra, e hanno lottato. È stato spaventoso. Alla fine, il varano ha ucciso il serpente.”

I varani acquatici asiatici vivono normalmente in canali, paludi, fognature e stagni e si nutrono di pesci, serpenti, rane e avanzi di cibo lasciati dagli esseri umani. Questi rettili sono aggressivi se minacciati e hanno un morso leggermente velenoso, che a volte può trasmettere batteri nocivi.

Peraltro, essendo una specie protetta e avendo ben pochi predatori naturali, i varani stanno crescendo considerevolmente di numero ed è sempre più frequente trovarli a caccia di cibo nei centri abitati.

Dal canto loro, i pitoni sono tra le specie più grandi di serpenti al mondo e possono arrivare fino ai 7 metri di lunghezza.

Video tratto da: IPA / KameraOne