Una motovedetta della Marina francese ha sparato 17 colpi d’arma da fuoco a 300 metri da un’imbarcazione britannica nel Canale della Manica.
L’episodio si è verificato durante un’intervista della BBC al ministro ombra degli Interni del Regno Unito Chris Philp. Il parlamentare britannico ha accusato i francesi di un’intimidazione intenzionale volta a interrompere la copertura mediatica sugli attraversamenti dei migranti.
Dal canto loro, le autorità di Parigi hanno smentito ogni accusa definendo l’azione un regolare addestramento a distanza di sicurezza.
Video tratto da: IPA / KameraOne