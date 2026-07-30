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VIRALI 30 LUGLIO 2026

Panico in mare: preso a fucilate durante un'intervista

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Una motovedetta della Marina francese ha sparato 17 colpi d’arma da fuoco a 300 metri da un’imbarcazione britannica nel Canale della Manica.

L’episodio si è verificato durante un’intervista della BBC al ministro ombra degli Interni del Regno Unito Chris Philp. Il parlamentare britannico ha accusato i francesi di un’intimidazione intenzionale volta a interrompere la copertura mediatica sugli attraversamenti dei migranti.

Dal canto loro, le autorità di Parigi hanno smentito ogni accusa definendo l’azione un regolare addestramento a distanza di sicurezza.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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