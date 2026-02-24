Panico in montagna: la seggiovia impazzisce, sciatori volano

Momenti di panico e paura nella stazione sciistica di Gongchangling Hot Spring a Liaoyang, nella provincia di Liaoning, in Cina: improvvisamente la seggiovia ha invertito la marcia, con i sedili che sobbalzano e oscillano violentemente mentre si avvicinano alla stazione senza fermarsi.

Nelle immagini si vendono quindi diversi sciatori praticamente sbalzati o saltare dalle seggiovie in movimento sul terreno sottostante, mentre il personale cerca di dare indicazioni per evitare che vengano travolti dai sedili.

Nonostante le immagini inquietanti, il personale della stazione sciistica ha fatto sapere che non si sono registrati feriti.