VIDEO
Cerca video
VIRALI 24 FEBBRAIO 2026

Panico in montagna: la seggiovia impazzisce, sciatori volano

Momenti di panico e paura nella stazione sciistica di Gongchangling Hot Spring a Liaoyang, nella provincia di Liaoning, in Cina: improvvisamente la seggiovia ha invertito la marcia, con i sedili che sobbalzano e oscillano violentemente mentre si avvicinano alla stazione senza fermarsi.

Nelle immagini si vendono quindi diversi sciatori praticamente sbalzati o saltare dalle seggiovie in movimento sul terreno sottostante, mentre il personale cerca di dare indicazioni per evitare che vengano travolti dai sedili.

Nonostante le immagini inquietanti, il personale della stazione sciistica ha fatto sapere che non si sono registrati feriti.

Panico in montagna: la seggiovia impazzisce, sciatori volano
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi