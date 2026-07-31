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VIRALI 31 LUGLIO 2026

Panico in strada: la buca inghiotte tutti

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Momenti di paura in una strada di Fazenda Rio Grande, in Brasile: una donna è caduta in una voragine allagata dopo che sotto i suoi piedi s’era aperta una buca, buca nella quale sono finiti anche due uomini accorsi in suo aiuto.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’incidente e nel filmato si vede la donna che si sporge per controllare una piccola apertura nella pavimentazione e ne testa la profondità con il manico di una scopa, prima che la lastra ceda e la inghiottisca.

Due uomini nelle vicinanze si chinano per tirarla fuori, ma il terreno crolla una seconda volta, facendoli cadere entrambi in acqua insieme a lei.

La voragine era profonda circa 1,5 metri e l’acqua piovana l’ha quasi completamente sommersa, lasciando fuori solo la testa della donna.

Alla fine sono intervenuti dei vicini per aiutare tutti e tre a uscire: la donna se l’è cavata con dei graffi alle gambe, ma ha perso il cellulare nell’acqua.

All’origine del cedimento è risultato esserci stata una rottura di una conduttura idrica della società Sanepar, le cui squadre sono intervenute per effettuare la riparazione, dopodiché le squadre del Dipartimento dei Lavori Pubblici hanno chiuso la voragine e anche il manto stradale in asfalto verrà rifatto non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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