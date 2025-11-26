Incredibile quanto successo sul Ponte del Centenario a Siviglia: in un momento di traffico, un bagno chimico è letteralmente piombato da un’altezza di 40 metri, schiantandosi sull’asfalto, sfiorando le macchine che percorrevano la struttura e rischiando di causare una strage.

Il wc è caduto da una gru, che lo stava spostando sulla struttura più alta del ponte, dove erano in corso alcuni lavori.

Fortunatamente non ci sono stati morti o feriti. Le autorità e la direzioni lavori del cantiere stanno raccogliendo informazioni per valutare le responsabilità dell’accaduto.

Video tratto da: IPA / ViralHog