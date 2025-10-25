Da quasi duemila anni il Pantheon di Roma lascia senza parole chiunque lo visiti. Non solo per la sua imponenza ma anche per un mistero che incuriosisce da generazioni: come è possibile che non piova al suo interno, nonostante il grande foro al centro della cupola? L’edificio, costruito originariamente nel 27 a.C. da Marco Agrippa e poi ricostruito da Adriano nel II secolo, è uno dei monumenti meglio conservati del mondo antico. La sua perfezione architettonica continua a stupire ingegneri, archeologi e visitatori. Il segreto sta in un insieme geniale di proporzioni, materiali e soluzioni tecniche che dimostrano quanto i Romani fossero maestri di equilibrio tra funzionalità e bellezza.

L’oculus: l’occhio verso il cielo

Il cuore del mistero è l’oculus, il grande buco circolare al centro della cupola, largo circa nove metri. L’apertura ha un valore sia simbolico che pratico. Da un lato, rappresenta il collegamento diretto tra il tempio e il cielo, tra gli uomini e le divinità: un occhio aperto verso il divino. Dall’altro, è la principale fonte di luce naturale, capace di creare giochi di chiaroscuro che mutano durante la giornata e scandiscono lo scorrere del tempo. L’oculus trasforma ogni raggio di sole in una colonna luminosa che sembra muoversi come un orologio naturale. Un dettaglio che rende il Pantheon anche un vero strumento astronomico.

Quando piove: il fenomeno dell’effetto camino

Ma veniamo al punto: piove o non piove nel Pantheon? La risposta è sì, ma solo in minima parte. Quando cade la pioggia, l’apertura centrale lascia passare alcune gocce, ma l’aria calda che sale verso l’alto genera una corrente ascensionale, nota come effetto camino, che spinge gran parte dell’acqua verso l’esterno. In pratica, il flusso d’aria crea una sorta di barriera invisibile che frammenta e devia la pioggia, riducendone l’impatto.

Anche il vento gioca un ruolo fondamentale: passando sopra la cupola, contribuisce a spezzare le gocce e a far sì che all’interno sembri piovere molto meno di quanto accada realmente. Tutto questo è visibile dai turisti che decidono ogni anno di entrarci: Oggi il Pantheon è uno dei monumenti più visitati al mondo e continua ad attirare milioni di turisti ogni anno. Dal 2023 l’accesso è diventato a pagamento.

Il pavimento drenante: l’acqua non si ferma mai

E quelle poche gocce che riescono a entrare dove finiscono? Gli antichi Romani avevano pensato anche a questo. Il pavimento del Pantheon è leggermente inclinato verso il centro e presenta piccoli fori di scolo che raccolgono e canalizzano l’acqua piovana in un sistema di drenaggio sotterraneo ancora funzionante dopo venti secoli. Una soluzione tanto semplice quanto efficace. Niente pozzanghere, niente allagamenti.

Un messaggio divino e un capolavoro ingegneristico

Oltre alla sua funzione architettonica, l’oculus aveva anche un significato spirituale. Nel Pantheon pagano, dedicato “a tutti gli dèi”, la luce che penetrava dall’alto era vista come una manifestazione divina, una benedizione che collegava il mondo terreno a quello celeste. Quando, nel VII secolo, il tempio fu consacrato come chiesa cristiana dedicata a Santa Maria ad Martyres, quella luce mantenne lo stesso potere simbolico: un segno di protezione e di eternità.

Oggi il Pantheon continua a ispirare architetti e studiosi. La sua cupola in calcestruzzo non armato, ancora la più grande mai costruita, è una lezione di equilibrio e armonia. D’altronde l’antico cemento romano nasconde un grande segreto. Il fatto che, dopo quasi duemila anni, l’edificio sia ancora in piedi e perfettamente funzionante – anche nel suo sistema di drenaggio – è la dimostrazione tangibile del genio romano.