Ha raccontato di poter spendere fino a 100mila euro in una sola serata, di considerare un orologio Cartier un regalo alla portata delle proprie abitudini e di non attribuire al denaro il valore che gli viene comunemente riconosciuto. Le dichiarazioni rilasciate a Fedez durante una puntata di Pulp Podcast hanno riportato l’attenzione su Paolo Rotelli, 36 anni, protagonista di una storia professionale decisamente insolita. Prima di dedicarsi al rap e alla produzione musicale in Francia, infatti, è stato ai vertici del Gruppo San Donato, una delle maggiori realtà della sanità privata italiana, proprietaria anche dell’ospedale San Raffaele di Milano. Figlio dell’imprenditore Giuseppe Rotelli, ha assunto importanti responsabilità nel gruppo di famiglia poco più che ventenne, fino alla decisione di lasciare gli incarichi nel 2026 per intraprendere una strada completamente diversa.

Chi è Paolo Rotelli: età, famiglia e studi

Paolo Rotelli è nato a Brescia il 29 novembre 1989 e appartiene alla famiglia che controlla il Gruppo San Donato, una delle principali realtà ospedaliere private accreditate in Italia. È figlio di Giuseppe Rotelli, imprenditore che ha avuto un ruolo determinante nell’espansione del gruppo, e nipote di Luigi Rotelli, da cui ha avuto origine l’attività sanitaria della famiglia.

La sua formazione si è svolta anche all’estero. Ha studiato a Sciences Po, a Parigi, dove ha intrapreso un percorso universitario legato alle scienze politiche. Prima di assumere incarichi nell’azienda di famiglia lavorava nella capitale francese presso un centro di ricerca e analisi politica. Il suo primo contatto diretto con l’attività ospedaliera risale al 2011, quando svolse uno stage nel settore sanitario. Due anni dopo, un evento familiare avrebbe cambiato radicalmente le sue prospettive professionali.

La carriera nel Gruppo San Donato e al San Raffaele

Nel 2013, dopo la morte del padre Giuseppe, Paolo Rotelli si trova a dover assumere responsabilità importanti all’interno dell’impresa di famiglia. Ha appena 23 anni quando viene chiamato a occuparsi del gruppo, che comprende strutture ospedaliere di primo piano come il Policlinico San Donato, il San Raffaele di Milano e l’ospedale Galeazzi. Negli anni successivi ricopre incarichi di vertice, tra cui la presidenza e la vicepresidenza del Gruppo San Donato, oltre alla presidenza dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

Nel raccontare la propria esperienza manageriale, Rotelli ha ricordato che il fatturato del gruppo era di circa 1,3 miliardi di euro quando entrò ai vertici, mentre negli anni successivi ha raggiunto circa 2,7 miliardi. Durante la sua esperienza, Rotelli ha seguito anche le trasformazioni della sanità italiana, dalla gestione dell’emergenza Covid alla crescente importanza delle prestazioni rivolte a pazienti privati e assicurati.

Perché Paolo Rotelli ha lasciato il Gruppo San Donato

La svolta viene annunciata nel maggio 2026, quando Rotelli decide di abbandonare i propri incarichi societari e universitari per dedicarsi a un progetto imprenditoriale nel settore musicale. La scelta arriva dopo un percorso professionale durato oltre un decennio. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex manager spiega di ritenere concluso il lavoro che si era prefissato nel gruppo e nell’università. Marco Rotelli, fratello di Paolo, ha assunto la presidenza del Gruppo San Donato.

La nuova vita da rapper: chi è Tractopelle Musik

Rotelli ha raccontato che un momento decisivo risale al 2022, quando durante un soggiorno a Los Angeles ha avuto l’occasione di registrare alcuni brani insieme all’amico Antoine De Clos. Da quell’esperienza nasce il progetto Tractopelle Musik, nome che richiama la parola francese utilizzata per indicare una ruspa.

L’immagine scelta per il progetto è lontana da quella del manager in abito formale: gioielli vistosi, abbigliamento ispirato al rap francese e videoclip costruiti attorno a un’estetica volutamente esagerata. Nel 2025 Rotelli avvia concretamente il percorso per fondare una propria etichetta discografica. L’obiettivo dichiarato è lavorare con artisti hip hop e di altri generi, sostenendo anche musicisti che hanno difficoltà a trovare spazio nell’industria discografica.

Nel podcast di Fedez, viene presentato anche con il nome di Mc Pao, mentre Tractopelle Musik identifica il progetto musicale sviluppato in Francia. Rotelli vive nel Principato di Monaco e ha spiegato di voler costruire una carriera autonoma rispetto alle attività sanitarie della famiglia.

Le dichiarazioni da Fedez: dalle spese di lusso alla sanità pubblica

A riportarlo al centro dell’attenzione è stata proprio la partecipazione alla puntata di Pulp Podcast. Durante la conversazione, durata quasi un’ora e mezza, Rotelli ha affrontato argomenti molto diversi: il rapporto con il denaro, la propria vita privata, la musica, le disuguaglianze economiche e il futuro del sistema sanitario italiano.

Tra le affermazioni che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è quella sulle spese nei locali, che secondo il suo racconto possono arrivare fino a 100mila euro in una serata, partendo da cifre nell’ordine dei 30mila euro. L’ex manager ha descritto anche la propria generosità nei confronti delle persone che frequenta, raccontando di fare regali particolarmente costosi.

Ma l’intervista ha suscitato interesse anche per le sue opinioni sulla sanità: Rotelli ha sostenuto che l’attuale modello di assistenza sanitaria universalistica potrebbe diventare difficilmente sostenibile nei prossimi dieci o vent’anni, a causa dell’invecchiamento della popolazione, dell’aumento della domanda di prestazioni e dei vincoli economici.

Quanto è ricco Paolo Rotelli: patrimonio e attività di famiglia

Il patrimonio di Paolo Rotelli è un altro tema che suscita curiosità, soprattutto dopo le dichiarazioni sulle sue abitudini di spesa. La famiglia controlla un gruppo sanitario dal fatturato miliardario, ma il valore economico delle attività aziendali non coincide ovviamente con il patrimonio personale dell’ex manager.

Alcuni dettagli del suo stile di vita sono certamente emersi da contenuti pubblicati online, tra cui la presenza di automobili di lusso, orologi di grande valore e una residenza che Rotelli avrebbe valutato circa 39 milioni di euro.