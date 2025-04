Quando si parla di misteri vaticani, tra le storie che affascinano c’è quella della Papessa Giovanna: una donna che, secondo la leggenda, avrebbe raggiunto il soglio pontificio ingannando tutti. In un’epoca in cui la Chiesa era – e continua a essere – un’istituzione rigidamente maschile, la possibilità di una figura femminile al vertice sembra quasi impossibile, ma le cronache medievali e i racconti popolari non hanno mai smesso di nutrire dubbi e curiosità. Cosa ci dicono, però, le norme attuali sulla possibilità di avere una donna come Papa? E quanto c’è di vero nella leggenda della Papessa Giovanna?

Cosa dice il diritto canonico: il Papa può essere donna?

Secondo il diritto canonico, il Papa viene scelto tra i membri del collegio dei cardinali. In realtà, il Codice di diritto canonico stabilisce che può essere eletto “chiunque sia battezzato“, purché sia idoneo a ricevere l’ordinazione sacerdotale. Tuttavia, nella prassi consolidata, l’elezione avviene sempre tra i cardinali, che sono tutti uomini, dato che solo i maschi possono ricevere l’ordinazione sacerdotale nella Chiesa cattolica.

Per diventare Papa, infatti, è indispensabile essere vescovo: se chi viene eletto non è ancora vescovo, viene immediatamente ordinato dopo l’elezione. Essendo l’ordinazione episcopale riservata esclusivamente agli uomini, una donna non può essere validamente eletta Papa. Oggi, dopo la morte di Papa Francesco ci avviciniamo a un conclave, il Fantapapa è già iniziato, e l’idea di una “Papessa” non trova spazio nella dottrina o nella legislazione ecclesiastica contemporanea.

Inoltre, durante il conclave, il rituale dell’elezione è strettamente codificato. I cardinali elettori, tutti uomini, votano in segreto, e il nuovo Papa deve accettare formalmente l’elezione pronunciando il suo consenso. Se fosse eletta una donna, l’intera procedura canonica risulterebbe invalida, dato che una donna non può essere né cardinale, né sacerdote, né vescovo. Di conseguenza, sebbene teoricamente chiunque possa essere eletto, nella pratica la Chiesa impedisce l’elezione di una donna fin dall’origine stessa del processo.

La Papessa Giovanna tra leggenda e realtà

La storia della Papessa Giovanna è uno dei più affascinanti misteri medievali. Secondo la leggenda, Giovanna sarebbe salita al soglio pontificio nel IX secolo, fingendosi uomo sotto il nome di Giovanni Anglico. Alcune versioni raccontano che, originaria di Mainz o dell’Inghilterra, fosse una donna estremamente colta, capace di superare in sapere molti ecclesiastici del tempo.

Il mito racconta che Giovanna sarebbe stata scoperta solo quando, durante una processione nei pressi della basilica di San Clemente a Roma, avrebbe dato alla luce un bambino tra lo stupore generale. Lo scandalo avrebbe portato alla sua immediata destituzione (e, secondo alcune fonti, anche alla sua esecuzione). Da allora, il Vaticano avrebbe modificato i percorsi delle processioni papali per evitare quel luogo di imbarazzo, e alcuni sostengono persino che vennero introdotte delle “verifiche” fisiche per accertarsi del sesso dei nuovi pontefici, anche se questa teoria è fortemente contestata dagli storici.

Gli studiosi moderni concordano sul fatto che la Papessa Giovanna sia, molto probabilmente, una figura leggendaria. Nessun documento ufficiale o cronaca riporta l’esistenza di un papa donna: la storia comincia a circolare solo nel XIII secolo, circa quattro secoli dopo i fatti presunti. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di una narrazione simbolica, forse nata come critica satirica nei confronti del papato, in un periodo di corruzione ecclesiastica e instabilità politica.

Ciononostante, la Papessa Giovanna è diventata un’icona della cultura popolare, sopravvivendo nei racconti, nei tarocchi e nelle opere letterarie. In alcune interpretazioni più moderne, viene anche vista come un simbolo di ribellione e di desiderio di emancipazione femminile in un’epoca in cui alle donne erano precluse quasi tutte le posizioni di potere. Il suo mito continua a vivere, assieme a quello del papa segreto.