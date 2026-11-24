I diari personali di Papa Francesco restituiscono alcuni aspetti poco conosciuti della vita spirituale di Jorge Mario Bergoglio. Tra le pagine di un’agenda nera, nella quale per oltre trent’anni aveva annotato pensieri, riflessioni e momenti personali, compaiono anche racconti particolarmente sorprendenti: il Pontefice scriveva di aver incontrato il diavolo in tre occasioni e di aver visto l’ingresso dell’inferno.

Gli scritti sono stati raccolti nel volume Il Diario personale di Papa Francesco, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana e curato dal cardinale argentino Víctor Manuel Fernández. Il libro comprende annotazioni dal 1992 al 2024 e offre uno sguardo più intimo sulla personalità di Bergoglio, facendo emergere dubbi, paure e momenti di difficoltà che non sempre trasparivano dalla sua immagine pubblica.

Cosa ha scritto Papa Francesco sul diavolo nel suo diario personale?

Tra le annotazioni più sorprendenti del diario ci sono quelle dedicate ai tre incontri che Papa Francesco riteneva di aver avuto con il diavolo. Il 24 gennaio 2021, Bergoglio tornava a riflettere su queste esperienze, ricordando di aver percepito la presenza del maligno in diverse occasioni. La prima risaliva a circa quindici anni prima, quando, guardando dal finestrino di un’automobile, aveva raccontato di aver visto una figura dai lineamenti inquietanti. A colpirlo erano stati soprattutto gli occhi, che descriveva come minacciosi e allo stesso tempo seducenti.

Il secondo episodio sarebbe avvenuto durante una celebrazione nella cappella del Carmelo. Anche in quell’occasione Francesco raccontava di aver incrociato uno sguardo che gli era rimasto impresso, simile a raggi di fuoco. Spaventato, aveva stretto il rosario tra le mani e invocato la Madonna, alla quale attribuiva la propria salvezza. Il terzo incontro, invece, sarebbe avvenuto quando era già Pontefice, poco dopo il viaggio apostolico in Cile. Durante una riunione a Roma avrebbe visto nuovamente il diavolo e ne avrebbe sentito la voce pronunciare una frase che lo aveva profondamente turbato: “Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo”. Nei giorni successivi, Bergoglio tornò a riflettere sull’accaduto, descrivendo la sensazione lasciata da quell’esperienza come una sorta di impronta.

Un altro passaggio significativo risale al 7 giugno 2018. In quell’occasione il Pontefice annotò di aver visto durante la notte l’ingresso dell’inferno, descrivendo la visione come particolarmente spaventosa. Al centro del racconto c’era la seduzione pagana, intesa come tentazione di allontanarsi da Dio e mettere se stessi al centro di tutto. Secondo la spiegazione fornita dal cardinale Fernández, si trattava di una riflessione legata anche al rischio di lasciarsi attrarre dal potere.

Questi episodi si inserivano in un periodo particolarmente difficile per Bergoglio. Secondo Fernández, il biennio 2021-2022 rappresentò uno dei momenti più complessi della sua vita spirituale, segnato dalla paura di esercitare l’autorità in maniera sbagliata e di trasformare il proprio ruolo in una forma di dominio sugli altri. Le annotazioni mostrano un’autocritica molto severa, ma anche il valore che Francesco attribuiva alla compassione verso i poveri, i malati e le persone più fragili.

Chi è l’esorcista e chi può chiedere un esorcismo alla Chiesa?

Nella Chiesa cattolica l’esorcista è un sacerdote al quale il Vescovo affida uno specifico incarico, autorizzandolo a celebrare il rito solenne dell’esorcismo secondo le disposizioni ufficiali. Non si tratta quindi di un ministero che un presbitero può esercitare autonomamente o semplicemente in virtù di una particolare predisposizione personale: è necessaria una licenza espressa dell’autorità ecclesiastica.

A stabilirlo è il canone 1172 del Codice di Diritto Canonico, secondo il quale nessuno può praticare legittimamente esorcismi senza il permesso specifico dell’Ordinario del luogo, generalmente il Vescovo. Soltanto un sacerdote può essere nominato esorcista, mentre i laici non sono autorizzati a celebrare l’esorcismo solenne. Possono comunque partecipare a forme di preghiera di liberazione spirituale, che non corrispondono al rito ufficiale.

Anche la richiesta di un esorcismo segue un percorso preciso. Un fedele che ritiene di trovarsi in una situazione riconducibile a una possibile presenza demoniaca può rivolgersi al proprio parroco oppure contattare direttamente l’esorcista della diocesi. La richiesta, tuttavia, non comporta automaticamente la celebrazione del rito: spetta al sacerdote valutare se esistano motivi seri per sospettare una presenza diabolica.

Il percorso prevede un discernimento graduale. In una prima fase può essere sufficiente una preghiera di benedizione esorcistica, senza arrivare necessariamente al cosiddetto grande esorcismo. Soltanto quando la valutazione ecclesiale ne riconosce la necessità si procede con il rito solenne, sempre con l’autorizzazione del Vescovo.

Cosa dice la Chiesa oggi sulle possessioni?

La posizione della Chiesa cattolica sulle possessioni demoniache si fonda su una convinzione che è rimasta sostanzialmente stabile nel tempo: il diavolo esiste e può agire nel mondo, arrivando, secondo la dottrina cattolica, anche a possedere le persone. Questa impostazione è stata ribadita anche da Papa Leone XIV in un messaggio inviato al convegno biennale dell’Associazione Internazionale Esorcisti (AIE), nel settembre 2025.

Nel testo, firmato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il Pontefice ha espresso il proprio apprezzamento per i sacerdoti che svolgono il ministero dell’esorcista, sottolineandone il valore sia come servizio di liberazione dal maligno sia come forma di consolazione. Un orientamento che trova riscontro anche nelle parole di Papa Francesco, che durante il suo pontificato aveva più volte ribadito l’esistenza del diavolo come presenza reale e non semplicemente simbolica. Il Catechismo della Chiesa cattolica descrive infatti il maligno come un essere spirituale, creatura di Dio ma decaduto per propria scelta. In questa prospettiva, l’esorcismo non viene considerato una pratica legata alla superstizione popolare, ma una forma di preghiera riconosciuta dalla Chiesa e affidata a sacerdoti autorizzati.

Esiste però una distinzione importante: non tutte le manifestazioni insolite o le sofferenze di una persona vengono ricondotte a una possessione demoniaca. La Chiesa distingue infatti le situazioni che ritiene riconducibili a una presenza del maligno da quelle che possono avere un’origine psicologica o medica. È proprio per questo che il discernimento assume un ruolo centrale prima di procedere con un eventuale esorcismo. Anche il rito segue disposizioni precise. Il rituale esorcistico attualmente riconosciuto dalla Chiesa è stato approvato nel 1999, dopo un lungo periodo di preparazione. Le norme erano state oggetto di attenzione anche nel 1985, quando il cardinale Joseph Ratzinger, allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, aveva inviato una lettera dedicata proprio alla questione degli esorcismi.