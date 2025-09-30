Ogni due anni a Sacrofano, nella campagna romana, si riuniscono centinaia di esorcisti provenienti da ogni parte del mondo. L’occasione è il Convegno internazionale organizzato dall’Associazione internazionale esorcisti (Aie), un appuntamento che mette al centro temi delicati: la lotta contro il male, il sostegno ai fedeli in difficoltà spirituale e, sempre più spesso, i rischi delle nuove tecnologie. L’edizione 2025, svoltasi dal 15 al 20 settembre presso la Casa di spiritualità “Fraterna Domus”, ha registrato oltre 300 presenze e ha visto arrivare anche il messaggio di Papa Leone XIV, a firma del cardinale Pietro Parolin.

Il Pontefice ha voluto incoraggiare i sacerdoti che si occupano di questo ministero così particolare, riconoscendo il valore sia della liberazione dal male. Allo stesso tempo, il convegno ha offerto l’occasione per affrontare nuove sfide, in particolare l’uso dell’intelligenza artificiale in contesti legati al neo-occultismo.

Le paure del Papa al Convegno internazionale degli Esorcisti

Il messaggio del Papa, letto durante il convegno, non è passato inosservato. Leone XIV ha ricordato come l’esorcista sia chiamato non solo a “liberare” ma anche ad accompagnare, con la preghiera e la vicinanza, le persone che vivono momenti di fragilità e che spesso cercano risposte nel posto sbagliato.

Le paure del Pontefice, tuttavia, non si limitano al mondo spirituale in senso stretto. Se il male, per la tradizione cristiana, è un nemico costante e universale, oggi esso assume anche nuove forme, più sottili, che passano attraverso la tecnologia. Non è un caso che nel convegno siano stati citati i rischi legati all’intelligenza artificiale e al suo uso in pratiche pseudo-magiche.

L’intelligenza artificiale strumento di “magia del caos”: cosa significa

Uno dei momenti più discussi dell’incontro è stato l’intervento della criminologa Beatrice Ugolini, che ha presentato uno studio sul rapporto tra AI e neo-occultismo. Secondo la relatrice, gli algoritmi non vengono usati solo per creare immagini o testi, ma in certi ambienti stanno diventando veri e propri strumenti “magici”. Si parla di chatbot in grado di simulare dialoghi con i defunti, di sistemi che elaborano risposte “oracolari” sulla base dei dati personali degli utenti, o ancora di applicazioni che permettono di creare rituali su misura, generando simboli e sigilli digitali.

Questa nuova tendenza, ribattezzata “magia del caos”, rompe con le tradizioni esoteriche più rigide e lascia spazio a una sperimentazione individuale senza regole fisse. È un approccio che affonda le sue radici nella chaos magick nata negli anni ’70, ma che oggi trova nella tecnologia un acceleratore formidabile. Il rischio, come è stato sottolineato, è che in un’epoca di crisi identitaria e solitudine crescente, molti possano vedere nell’intelligenza artificiale una scorciatoia per ottenere risposte esistenziali o spirituali.

Il fenomeno, per quanto possa sembrare bizzarro, non è marginale. Sui social già proliferano influencer che usano chatbot per consulenze “magiche” e tutorial che insegnano a creare il proprio “familiar digitale”. La Chiesa, dal canto suo, invita alla prudenza: non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di ricordare che la fede non può essere sostituita da un algoritmo. In altre parole, l’attenzione deve restare alta, perché la vera sfida non è l’intelligenza artificiale in sé, ma l’uso che ne facciamo.