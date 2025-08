Succede tutto il 30 luglio, in Piazza San Pietro, durante un’udienza papale come tante altre. Ma questa volta qualcosa cattura l’attenzione di Papa Leone XIV, nato a Chicago e da poco eletto al soglio pontificio. Tra le mani di una ragazza americana c’è un cartello con il logo rosso e bianco di Aurelio’s Pizza, catena storica dell’Illinois. Ed è lì che scatta la svolta: la ragazza mostra la scatola di cartone, il Papa sorride, si ferma, fa un cenno alle guardie. E sì, prende la pizza. Una pizza ai pepperoni (con salame piccante, tipica statunitense) spedita da oltre 7000 chilometri di distanza.

Dietro questo gesto apparentemente folle, si nasconde una missione vera e propria. Una staffetta internazionale ideata da un gruppo di ragazzi cattolici americani, con un solo obiettivo: far arrivare al Papa la sua pizza preferita. L’idea nasce da un influencer dell’Ohio, Jayden Remias, che si è ispirato a un vecchio video virale del 2015 in cui Papa Francesco riceveva una pizza da un fan. Solo che qui c’è una logistica completamente fuori scala, fatta di ore di guida, voli intercontinentali, ghiaccio secco, sveglie all’alba e qualche miracolo (letteralmente) dell’ultimo minuto.

Perché prima di finire nelle mani di Papa Leone, quella pizza ha rischiato seriamente di sparire. Dopo essere stata consegnata a Madeline, una giovane di Cincinnati in partenza per il Giubileo della Gioventù a Roma, la scatola con la pizza è stata accidentalmente gettata via dal personale delle pulizie dell’appartamento. Recuperata appena in tempo dopo una serie di preghiere e panico generalizzato, è riuscita a raggiungere il Vaticano intatta, al termine di un’odissea surreale.

Una pizza da 7.000 km: come (e perché) farla arrivare al Vaticano

A prima vista potrebbe sembrare solo una trovata mediatica. E un po’ lo è, certo. Ma questo evento ha un retrogusto molto più umano (e pop) di quanto si possa immaginare. Perché Papa Leone è americano, e a quanto pare ha un debole per la pizza di casa. Aurelio’s Pizza, in particolare, è un nome che per lui conta. Una catena fondata nel 1959 a Homewood, sobborgo a sud di Chicago, specializzata in una versione sottile della celebre Chicago-style pizza. Non la deep dish alta come una lasagna, ma quella che negli USA chiamano “thin crust” tagliata a quadretti, ricca di formaggio, con bordi croccanti e ben condita.

La pizza in questione era una classica pepperoni pizza, con quel salame piccante tipico americano, completamente diverso dalla nostra soppressata calabra o dalla ventricina. È un ingrediente icona, sempre presente nelle pizzerie USA, amato da milioni di americani. E anche dal Papa, a quanto pare.

Per farla arrivare fino a Roma, è stata usata una spedizione refrigerata con ghiaccio secco, il tutto gestito da due ragazzi partiti da Chicago dopo sei ore di macchina, che hanno poi affidato il pacco a Madeline. Il resto è storia.

La consegna è avvenuta durante il giro papale in Piazza San Pietro. Madeline si è piazzata davanti alla transenna già alle 5:45 del mattino, sapendo che avrebbe avuto solo pochi secondi per attirare l’attenzione del pontefice. Quando il momento è arrivato, ha alzato il cartello con il logo Aurelio’s e ha mostrato la scatola. Leone l’ha riconosciuta subito. Nonostante avesse in braccio un neonato, ha interrotto la benedizione per farsi passare la pizza. E a fine giornata, secondo il racconto del fratello, l’ha anche mangiata volentieri.

Chicago-style vs pizza italiana: due mondi a confronto

Per capire l’assurdità (e al tempo stesso la bellezza) di questo gesto, bisogna partire da una verità semplice: la pizza americana e quella italiana sono due pianeti diversi. In particolare, quella di Chicago ha una sua mitologia, che in Italia molti faticano a capire. La versione classica, la “deep dish”, è una sorta di torta salata: base spessa, bordi alti, strati di mozzarella, salsiccia, pomodoro, peperoni, e un tempo di cottura che sfiora i 40 minuti. Si mangia a fette con coltello e forchetta, e riempie come un secondo piatto.

Aurelio’s invece propone una variante meno estrema: crosta sottile e croccante, porzionata a quadretti (la cosiddetta “party cut”), topping abbondante ma più gestibile. È un simbolo della suburbia americana, un comfort food carico di nostalgia per chi è cresciuto lì. Ecco perché Leone, anche a Roma, anche da Papa, non ha saputo resistere.

Di fronte a migliaia di pizzerie romane, la scelta di voler proprio quella dice tanto. Non è una questione gastronomica, ma emotiva. Quella pizza, spedita da casa, è un legame con le proprie radici, un piccolo pezzo di Chicago che arriva nel cuore della cristianità. E c’è qualcosa di profondamente simbolico nel fatto che proprio grazie a un gruppo di ragazzi armati solo di fede, perseveranza e un cartello disegnato a mano, tutto sia andato a buon fine.