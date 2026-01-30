In un’inedita svolta che ha catturato l’attenzione dei media internazionali e dei fedeli di tutto il mondo, Papa Leone XIV – al secolo Robert Francis Prevost – ha deciso di non stabilirsi nell’appartamento pontificio tradizionale, ma di trasferirsi in una mansarda situata sotto il tetto del Palazzo Apostolico Vaticano. La notizia porta con sé un mix di simbolismo, pragmatismo e personalità distintiva del nuovo pontefice.

Secondo quanto ricostruito, la ristrutturazione degli spazi vaticani sta volgendo al termine, e nelle prossime settimane il papa dovrebbe formalizzare il suo ingresso nel Palazzo Apostolico. Tuttavia, la sua scelta di dimora non ricade sui celebri appartamenti pontifici (i tradizionali ambienti storici usati dai pontefici per secoli), bensì in un’area posta fra la terza loggia dell’Angelus e il tetto. Si tratta di un piano autonomo e discretamente nascosto alla vista esterna. In termini quotidiani si parla di una mansarda, anche se in Vaticano viene indicata con il termine “soffittoni”.

Perché Leone XIV ha optato per la mansarda: il significato

La decisione di Papa Leone XIV di trasferirsi nella mansarda del Palazzo Apostolico Vaticano appare coerente con il suo profilo personale. Infatti gli osservatori e le cronache lo descrivono come un uomo schivo e pragmatico, capace di conciliare la sua residenza con esigenze di riservatezza, sicurezza e funzionalità. Tuttavia, non ha scelto un ambiente spartano o improvvisato, ma un luogo che comprende stanze sobriamente arredate, funzionali e studiate per l’uso quotidiano del pontefice.

In particolare, va sottolineato che nel piano sottotetto è stata ricavata anche una palestra – collocata in corrispondenza del torrione dello IOR – che riflette l’abitudine sportiva e l’approccio alla vita quotidiana di Leone XIV. La camera da letto, semplice e priva di affaccio diretto su Piazza San Pietro, è concepita per garantire privacy e tranquillità; mentre il bagno, collocato all’esterno della stanza, e la cucina, essenziale e senza fronzoli di fattura artigianale, confermano un’impostazione minimalista e pratica.

Non mancano poi spazi dedicati ai collaboratori più stretti, tra cui i suoi due segretari, don Edgard Iván Rimaycuna e don Marco Billeri, ricavati con pareti divisorie interne. C’è anche una cappella privata nelle immediate vicinanze, a ribadire il cuore spirituale di ogni residenza papale.

Una scelta che fa discutere: le reazioni

Questa scelta inedita ha suscitato reazioni diverse tra gli osservatori. Da un lato, per alcuni fedeli nostalgici della tradizione ecclesiastica, il ritorno di un Papa all’interno del Palazzo Apostolico era visto come un simbolo di continuità dopo gli anni in cui Papa Francesco aveva preferito vivere alla Casa Santa Marta, la residenza alberghiera predisposta per i cardinali durante il Conclave. Dall’altro, la decisione di Leone XIV è stata interpretata come espressione di un approccio personalizzato e misurato alla vita quotidiana vaticana, in linea con la sua esperienza internazionale e con la sua personalità concreta.

In definitiva, il trasferimento di Papa Leone XIV nella mansarda del Palazzo Apostolico non è semplicemente un dettaglio di arredamento o di residenza, ma un segno dei tempi e delle priorità di un pontificato che parla di riservatezza, funzionalità e continuità spirituale, pur con un’impronta personale marcata.