Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si aprono ufficialmente il 6 marzo, portando in Italia uno degli eventi sportivi più importanti dedicati agli atleti con disabilità. La manifestazione rappresenta un grande momento di sport e inclusione, capace di unire competizione e valori sociali. A poche ore dalla cerimonia inaugurale, però, l’atmosfera è stata scossa da una notizia inaspettata: il furto di due stone utilizzate nelle gare di curling. Un episodio curioso e ancora tutto da chiarire che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei media proprio alla vigilia dell’inizio dei Giochi.

Giallo alle Paralimpiadi: rubate due stone del curling

Il mistero è emerso il 5 marzo, a un giorno dall’inaugurazione delle Paralimpiadi. Dallo stadio del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove sono già iniziate alcune competizioni, sono state rubate due stone utilizzate nelle partite di curling in carrozzina. La stone è uno degli strumenti fondamentali di questo sport: si tratta della caratteristica “pietra” che viene fatta scivolare sul ghiaccio verso il bersaglio durante la partita. Secondo quanto riportato, il furto sarebbe avvenuto nei giorni precedenti, ma la notizia è diventata pubblica solo nelle ultime ore, dopo essere stata anticipata dall’agenzia di stampa austriaca Dpa. L’episodio è stato denunciato alla Polizia di Stato, che ora sta cercando di ricostruire l’accaduto.

Le stone rubate erano state utilizzate nelle gare di doppio misto, una novità assoluta per il curling alle Paralimpiadi. Ognuna pesa tra i 17 e i 20 chilogrammi ed è realizzata in granito scozzese, un materiale particolarmente resistente che garantisce la giusta scorrevolezza sul ghiaccio. Il valore economico di ciascuna è di circa 800 euro, ma il loro significato sportivo è molto più importante.

Nonostante il furto, gli organizzatori hanno chiarito che le gare non subiranno modifiche e il programma continuerà regolarmente. La vicenda ha comunque suscitato reazioni indignate tra le istituzioni locali. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha definito il gesto come “un atto vile”. Anche il sindaco della città ampezzana, Gianluca Lorenzi, ha commentato l’accaduto annunciando l’intenzione di acquistare le stone per donarle al club locale di curling.

Tutto quello che c’è da sapere sulle Paralimpiadi invernali 2026

Al di là di questo curioso episodio, l’attenzione resta tutta sulla grande festa dello sport. Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 15 marzo e rappresentano un appuntamento storico per il movimento paralimpico internazionale. L’edizione 2026 segna infatti il 50° anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali, organizzati nel 1976 a Örnsköldsvik, in Svezia. Per l’Italia si tratta inoltre di un ritorno importante: sono passati vent’anni dalle Paralimpiadi di Torino 2006, l’ultima volta in cui il nostro Paese ha ospitato la manifestazione. Le competizioni sono distribuite in tre principali aree: Milano, Cortina d’Ampezzo e la Val di Fiemme. La cerimonia di apertura è all’Arena di Verona, uno dei luoghi simbolo della cultura italiana. Partecipano alla manifestazione circa 665 atleti provenienti da una cinquantina di nazioni, pronti a sfidarsi in 79 eventi per conquistare le ambite medaglie. Le discipline in programma sono sei: para sci alpino, para biathlon, para sci di fondo, para hockey su ghiaccio, para snowboard e curling in carrozzina. Grande attenzione sarà dedicata anche ai simboli dei Giochi. La mascotte paralimpica è Milo, un giovane ermellino scelto per rappresentare l’energia e la passione degli sport invernali. Insieme alla mascotte olimpica Tina, Milo porta avanti un messaggio di inclusione, determinazione e spirito sportivo.